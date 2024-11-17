孫玉菡：明年中公布輸入技工細節 由需求最高工種做起

政府日前公布人力推算報告，料2028年整體人力短缺達18萬。勞工及福利局長孫玉菡表示，老齡化是目前香港人口結構的最大挑戰，即使引入人才，未來數年15至64歲青壯人口依然下跌。他指，雖然人力推算並非百分百準確，但仍可看到未來5年的大致變化，當局在明年底再公布中期調整。至於欠缺數字回落至幾多才是安全水平，他則指難以定目標。

孫玉菡出席電視節目時表示，本港最欠缺熟練技術專才、技術工人，大約欠缺6萬人，佔約三分之一，形容情況嚴重。《施政報告》提出未來3年合共引入約一萬名35歲或以下熟練技術工種，會與不同工種、行業等仔細談，預計明年中公布細節，會由需求最高的工種做起，例如水電技工、高端製造業工人。 至於居留權問題，孫玉菡表示，會確保有關人士在7年內從事有關工種，在獲得永久居留權後，就不能將其「釘死」做一份工，但相信他們多數會繼續在該行業發展。

智障人士閉路電視安排會較以往嚴謹 專為智障人士而設的非牟利機構匡智會日前懷疑發生性侵事件，社會福利署上月修訂院舍實務守則，要求各大院舍提交有關閉路電視的新安排。孫玉菡表示，殘疾院舍類別很多，新安排的標準不可以一概而論。但他提到智障人士院舍方面，一定要比以往嚴謹，以針對一些風險位做得更加足。至於會否收緊相關罰則，他就表示，社署與院舍簽署的服務協議有時限，會再檢視。

二元乘車優惠方面，他指檢討的大方向清晰，希望維持政策原意，亦要做到財政可持續；樂悠咭實名制推行近3個月，需要參考多幾個月的數據，如果有初步構想會適時公布。

