孫玉菡：會嚴肅跟進保良局疑虐兒事件

保良局嬰兒組留宿幼兒中心的2名幼兒工作員，涉嫌虐兒被捕。勞工及褔利局局長孫玉菡今日在一個電視節目表示，警方正調查案件，不便評論詳情，不過他指社署正嚴肅跟進，已敦促機構徹查事件、審視流程及提出改善辦法，並提交報告。

「童樂居」虐兒案後成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，在首階段檢討報告中，提出31項建議，包括將幼兒工作員人手比例由1比6.2提升至1比4.5。孫玉菡稱，約三至四成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧，但涉及資源運用，政府需時處理，而童樂居及保良局均已運用自身資源增聘人手。

孫玉菡又稱，部分建議已經落實，包括安裝閉路電視、改善巡查機制等，亦會盡快成立由太平紳士及不同專業界別人士組成的服務質素小組，進行突擊巡查。他又提到，日後將增設「幼兒照顧助理員」的職級，負責餵食、換片、沖涼等基礎工作，令幼兒工作員有更多空間進行專業照顧。