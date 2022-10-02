孫玉菡：會嚴肅跟進保良局疑虐兒事件

保良局嬰兒組留宿幼兒中心的2名幼兒工作員，涉嫌虐兒被捕。勞工及褔利局局長孫玉菡今日在一個電視節目表示，警方正調查案件，不便評論詳情，不過他指社署正嚴肅跟進，已敦促機構徹查事件、審視流程及提出改善辦法，並提交報告。
「童樂居」虐兒案後成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，在首階段檢討報告中，提出31項建議，包括將幼兒工作員人手比例由1比6.2提升至1比4.5。孫玉菡稱，約三至四成住宿兒童有特殊需要，有必要增聘照顧員、社工及護士照顧，但涉及資源運用，政府需時處理，而童樂居及保良局均已運用自身資源增聘人手。
孫玉菡又稱，部分建議已經落實，包括安裝閉路電視、改善巡查機制等，亦會盡快成立由太平紳士及不同專業界別人士組成的服務質素小組，進行突擊巡查。他又提到，日後將增設「幼兒照顧助理員」的職級，負責餵食、換片、沖涼等基礎工作，令幼兒工作員有更多空間進行專業照顧。
匡智松嶺第二校疑有職員虐兒 孫玉菡：教育局正跟進
另外，專為嚴重智障兒童而設的大埔特殊學校匡智松嶺第二校懷疑發生虐兒個案，有職員懷疑虐待學童，包括長期將學童雙手綁起導致雙手有瘀傷，亦有學童被人用外套「笠頭」。孫玉菡表示，教育局正在跟進。他說，社署需要監管6歲以下的幼兒宿舍，所有運作均需符合要求，上星期社署的檢討委員會公布了31項建議，都適用於這些幼兒機構。
教育局確認收到多宗投訴，涉及該校行政失當及學校人員不當處理學生，已責成辦學團體及學校跟進，須向教育局提交調查報告。警方亦正跟進部分個案，教育局不會作進一步評論。