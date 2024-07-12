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2024-07-12 09:59:02

孫玉菡：無打算要求社工宣誓　「大家不要想太多」

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孫玉菡：無打算要求社工宣誓　「大家不要想太多」

孫玉菡：無打算要求社工宣誓　「大家不要想太多」

立法會上周三讀通過社工註冊修訂條例草案，規定社工註冊局成員上任前須宣誓確認擁護《基本法》和效忠特區。勞工及福利局局長孫玉菡指無打算要求社工宣誓，「大家都不需要想太多」。

孫玉菡接受報章專訪稱，期望註冊局首要是盡快設立機制處理干犯危害國安罪或其他嚴重罪行的社工註冊。對於社工在反修例事件涉非法集結、暴動等定罪，是否預期日後不會再接受他們擔任社工，孫玉菡指不應該由他插手，他的工作是作法例修訂，定了大方向後，要交由註冊局審視申請。孫強調幫助弱勢社群和政策倡議工作，「以前做得，現在都做得，看不到有甚麼事情會擔心」，關鍵在於無理由做一些違法和違規事情。

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社福界有意整合服務資訊

孫說本港社福機構雖然百花齊放，但機構之間系統不互通，導致出現服務使用者需重複登記及接受審查，或依靠機構社工以電話或文件分享資訊。他透露業界有意整合服務資訊，有內地城市利用大數據平台整合不同服務資訊是值得借鑑。

另一方面，孫玉菡透露會檢視保健員課程要求，提及很多中年婦女護理員「書讀得不多，初中（學歷）上下」，想當保健員卻覺得很難而卻步。他認為「本地人無理由在最基層、最辛苦的崗位打滾一生，但凡有能力和有意願，我都想他們做保健員」。他表示會檢視保健員課程哪些要求是無必要及可否調整，更着重技能而非學歷。

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