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2023-11-03 12:43:49

孫玉菡：留意到深圳「搶人才」計劃　有匯聚效應

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孫玉菡：留意到深圳「搶人才」計劃　有匯聚效應

孫玉菡：留意到深圳「搶人才」計劃　有匯聚效應

港府正積極推展吸引人才措施，另一邊廂深圳亦推出類似計劃，包括提供租金津貼。勞工及福利局局長孫玉菡在電台節目指，留意到深圳提出一系列「搶人才」計劃，因整個大灣區都需要人才發展，相信香港毗鄰深圳，兩地分別推出「搶人才」措施，可能因此有匯聚人才效應。

被問到香港會否仿傚深圳，為外來人才提供房屋資助。孫玉菡說不打算提供住屋津貼，因為本港市民亦面對住房壓力，應該先照顧本地人的需要。孫玉菡說，每個大城市吸引外來人才，必須建基於自己的需要及吸引力。他說香港經過1年多「搶人才」的經驗，認為不少外地人才珍惜香港的自由制度及開放社會，遠遠重要過其他物質資助，認為香港「不用學他人搶人才的優惠方法」。

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最低工資委員會已提交檢討報告

另外，孫玉菡指出，最低工資委員會已經在上月31日限期前，向行政長官李家超提交了檢討報告，政府會用6個月時間研究報告內容並決定未來路向。他說報告有觸及檢討最低工資的周期，如果需要改變周期，會以甚麼形式改變等。

扶貧委員會爭取在年底至明年初，推出量度貧窮新方法的框架，認為未必需要用以往單看收入的方式，而是改用「多維指標」量度。在照顧者支援方面，目前弱智成年人士宿舍平均輪候時間長達12年，孫玉菡指政府會盡可能找地方興建新宿舍，但承認覓地有困難，會透過暫托等措施支援照顧者。

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