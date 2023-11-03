孫玉菡：留意到深圳「搶人才」計劃　有匯聚效應

港府正積極推展吸引人才措施，另一邊廂深圳亦推出類似計劃，包括提供租金津貼。勞工及福利局局長孫玉菡在電台節目指，留意到深圳提出一系列「搶人才」計劃，因整個大灣區都需要人才發展，相信香港毗鄰深圳，兩地分別推出「搶人才」措施，可能因此有匯聚人才效應。

被問到香港會否仿傚深圳，為外來人才提供房屋資助。孫玉菡說不打算提供住屋津貼，因為本港市民亦面對住房壓力，應該先照顧本地人的需要。孫玉菡說，每個大城市吸引外來人才，必須建基於自己的需要及吸引力。他說香港經過1年多「搶人才」的經驗，認為不少外地人才珍惜香港的自由制度及開放社會，遠遠重要過其他物質資助，認為香港「不用學他人搶人才的優惠方法」。