孫玉菡：疫情對輪候安老宿位沒明顯影響　平均等20個月

勞工及福利局長孫玉菡指，第五波疫情對安老院舍宿位輪候時間的影響並不明顯，平均需輪候約20個月。

孫玉菡今日(16日)書面回應立法會議員質詢指，資助宿位的平均輪候時間受服務名額和輪候服務人數等因素影響，但第五波疫情對安老院舍宿位輪候時間的影響並不明顯，截至2022年10月，護理安老宿位平均輪候時間為18個月，護養院宿位則需等候22個月。而津助及合約和私營院舍的入住率分別為91%及71%，而自負盈虧院舍則為68%；殘疾人士院舍方面，津助和私營院舍分別為97%和91%，自負盈虧院舍則為86%。

孫玉菡表示，社署會向有需要院舍提供支援，包括疫情期間為所有院舍免費提供防護裝備；發放特別津貼以應對人手緊張及購買消毒用品；安排專業人士檢查通風設備等措施，以減輕院舍營運壓力。