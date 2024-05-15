孫玉菡：部分個案續牌需作平衡 伍銳明：看不到新方案有利社會大眾及社工專業發展

行政長官會同行政會議通過修訂《社工註冊條例》，改組社工註冊局。勞工及福利局長孫玉菡在電台節目表示，現時在社工申請或續牌時，有些個案在公眾人士眼中是較為偏離，例如有個案是曾經藏毒或販毒，都可以獲得續牌。他說，不是不容許這些人士續牌，但如果在註冊局很多委員都表示擔憂的情況下，仍然容許這些個案續牌， 是否有需要平衡一些。

孫玉菡續指，社工註冊局現時的組成是明顯有問題，強調社工屬於專業，有需要持續進修，指這一任的社工註冊局沒有做到持續進修相關工作，連社工可以自願持續進修的平台都被取消，對整個社工專業發展沒有好處。孫玉菡說，在社工註冊局的委員仍然以社工為主，但不應該只限於一個來源，希望引入增加多元均衡聲音，例如加入教授或社工界別受尊重的人物，可以吸納更多意見。被問到有意見認為修例倉卒，孫玉菡說，見到有迫切性，見到現時社工註冊局有很多短板很多問題，需要糾正及處理。

若改過自身應給予機會

社工註冊局主席伍銳明表示，同意註冊局成員的組成可以改善，但看不到新方案有利社會大眾及社工專業發展，又關注在委任成員方面，政府作出委任背後所持的理念。伍銳明指，註冊局會因應社工申請個案逐宗去考慮，又說縱使有人士有案底，可能年青時犯過事，但經過多年來有改變及經驗累積，可能已經改過，又舉例即使十大傑出青年都有人士是曾經藏毒或販毒，反問是否就不能給予機會他們改過自身。

新修例下，全體委員上任前亦要宣誓確認擁護《基本法》和效忠特區，伍銳明說，立法會或其他政治團體需要宣誓是可以理解，但社工註冊局作為專業團體，是否有需要增加這些政治因素。

