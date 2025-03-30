學友社調查：文憑試考生壓力平均分達6.90　約四成感極大壓力

2025年香港中學文憑考試將會於4月18至21日舉行，首個應考科目為視覺藝術。學友社今日(30日)公布「文憑試考生壓力調查 2025」，發現在填寫問卷之前的過去兩星期，有超過八成的受訪考生感到身心疲累、逾七成的考生反映學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生表示容易情緒波動，反映大部分受訪考生均曾經或正在出現較嚴重的壓力徵兆，適宜及早提供得到支援，以免情況惡化，持續損害身心健康及影響生活各方面及應考文憑試的表現。

學友社於 2025 年3月透過網上問卷的形式，邀請全港中六學生進行文憑試考生壓力調查，最後共29間學校回覆，並收回 956份有效問卷。學友社指，整體受訪考生認為文憑試帶來壓力的平均分有6.90(10分為極大壓力)，較去年微升0.13分，相信與今年考生人數增加，大學聯招報名人數亦有所上升有部份關係；有 23%受訪考生感到極大壓力(9至10分)，與去年相若，可見考生仍需得到緊密支援。