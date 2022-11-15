學會料聖誕節前開打 二價疫苗最快月底到港

本港截至昨日有569萬人已接種3劑新冠疫苗，佔12歲或以上人口81.8%，當中逾232萬人已接種超過半年。香港醫院藥劑師學會向復星醫藥查詢後，獲悉復必泰二價疫苗最快本月底到港，預料市民聖誕節前便可接種。
本報向衛生署查詢二價疫苗抵港時間時，獲口頭回覆未有更新。藥劑師學會會長崔俊明建議，已打3針初代疫苗的成年人，應在第三針最少兩個月後接種二價疫苗，而滿12歲市民可選擇二價疫苗為第三針。
學會引述臨床研究數據指，接種一劑復必泰二價疫苗一個月後，18至55歲人士對Omicron BA.4或BA.5的中和抗體水平，是現有初代新冠疫苗第三針的9.5倍，而55歲以上接種二價疫苗的人士，抗體更高達13.2倍。崔俊明又建議，政府應盡快引入二價科興新冠疫苗，以提供多種選擇。
確診院舍長者入院有上升趨勢
醫管局昨表示，過去一星期有241名來自安老院舍的確診病人入院，較對上兩個星期分別的85人和137人，入院人數有顯著上升，對情況表示關注。當局會密切監察情況、與相關政府部門和安老院舍保持密切溝通，並加強外展團隊的醫療支援。
疫情方面，本港昨增6,014宗確診，包括556宗輸入個案；多10名年齡介乎65至99歲的確診者離世，其中一人來自院舍。立法會選委界議員林順潮昨快速測試呈陽性，現正居家隔離。