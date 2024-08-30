學會稱經濟復蘇速度較預期慢　僱主招聘小心致人手問題紓緩

香港人力資源管理學會最新調查顯示，填補職位空缺「極度困難」的企業比例由過去幾年的30%左右，降至最新的16%，是兩年來最低，但酒店、餐飲、物業管理及建築等行業，仍然面對人手壓力。
政府近年積極從各地引入勞工
學會政策倡議及研究委員會聯席主席殷暉表示，政府近年積極從各地引入勞工，填補部分本港的職位空缺，加上整體經濟復蘇速度較預期慢，機構在招聘方面較小心，均令人手緊張得到紓緩。
殷暉在節目《千禧年代》表示，很多年輕人不喜歡做長工，留意到僱主在招聘模式上，開始迎合他們的需求。他又指出，首批高才通計劃來港人士已留港18至20個月，要考慮簽證續期問題，企業期望政府提供更多相關資訊。
酒店餐飲業是其中一個請人較困難的行業
學會的調查反映，酒店餐飲業是其中一個請人較困難的行業，酒店營運總監、旅遊促進會總幹事崔定邦在同一節目表示，本港面對人口老齡化，願意從事清潔房務的年輕人不多，基層勞工亦未必願意跨區工作，導致一些在灣仔、中環等市區的酒店更難請人。
崔定邦表示，以他經營的酒店為例，會給予女性員工彈性上班安排，例如在下午5時前下班，方便兼顧家庭。他又希望政府為旅遊業界度身訂造合適的輸入外勞計劃，包括考慮員工毋須在香港住宿，從而減低外勞的成本。
原文刊登於 香港電台