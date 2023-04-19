學會︰閱讀習慣須從小培養 逾四成青少年一年「冇讀書」

古語有云「書中自有黃金屋」，有調查顯示，約七成人在過去一年有閱讀書刊，但未成年人士則少於六成人有閱讀習慣。就紙本刊物，平均閱讀量中位數為6本，低於去年的8本和前年的7本。購買電子閱讀內容的人(31.9%)亦連續3年減少，最多人(37.3%)月花50元以上。調查團體指，數據或反映疫後復常，致用於網絡辦公及電子閱讀的時間有所減少。另外，紙本書閱讀量的差距正逐漸加大，建議加強研究和追蹤青少年的閱讀行為。

香港出版學會委託新青年論壇在2至3月訪問1,240名10至84歲的港人，結果發現，有電子閱讀習慣(69.4%)及有閱讀過紙本書(72.7%)的受訪者比例相若；66%人有買印刷書刊，但比率連續兩年下降，五成以上月花50元以上。無紙本閱讀習慣的人，主因一直無閱讀習慣(38.8%)和無時間或工作太忙(29.2%)。

電子閱讀方面，67.2%人認為使用電子媒介增加他們閱讀時間，約半數人日花多於1小時。四成六表示最常睇新聞或雜誌。三成二有電子閱讀消費，近年連續減少；37.3%月花50元以上。