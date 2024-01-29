學校三層應急機制延至年底　加強支援防範學童自殺

政府今(29日)公布延長實施學校為本三層應急機制至今年12月31日，以及推出加強支援學校及早識別有較高自殺風險學生的新措施，表示是聽取業界的意見後，作出有關實施延長機制的決定。早前政府透過教育局、醫衛局和社社署的跨部門合作，在全港中學推行以學校為本的三層應急機制。

增辦 教師培訓 及精神健康活動

在三層應急機制下，學校透過第一層校內的跨專業團隊優先照顧和輔導有較高自殺風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。如學校人手不足，教育局會協助將個案轉介予第二層由社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進。第三層是最後防線，為有嚴重精神健康需要的學生提供醫療服務。

此外，為加強學校人員的知識和技能，以支援有精神健康需要的學生，教育局本月底至3月會為學校舉辦40多場培訓課程和工作坊，介紹相關實用技巧、輔導方法和介入策略；同時教育局亦將與社署合作，安排非政府機構於2月至4月到訪中學，舉辦精神健康活動，以提升學生對精神健康的意識，幫助他們建立正向思維，以及加強他們的適應能力和求助意識。

教育局已向全港中學發函，通知三層應急機制延長實施及增加校本支援的詳情。政府將繼續加強跨部門協作，更全面地推廣學生精神健康，以協助學校及家長支援有精神健康需要的學生，為他們築起更堅固的安全網。