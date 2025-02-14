學校收「教育局」文件要求支持移除「黑暴偶像」李小龍銅像　教育局：與局方無關已即時調查

【17:15更新】新增教育局回應 網傳多間學校收到以教育局名義發出的傳真文件，內容要求「支持移除星光大道上的黑暴精神偶像–李小龍銅像」。該文件抬頭寫有「教育局 Education Bureau」字樣，發件人為「Yu-fung LIU」，並留下電話號碼供收信者致電「Mr. LIU」查詢。貼文指出，瀏覽政府電話簿找不到該電話號碼及此人，但以 Wayback Machine 查詢後發現該號碼於2022年曾屬於教育局語文教學支援組。 教育局最新回覆《am730》查詢表示，十分重視辦公室通訊設備的妥善運用，絕不容許員工使用辦公室通訊設備作私人用途，宣揚個人立場。在獲悉事件後，教育局已即時通知受影響學校，文件與局方無關，學校無需理會。教育局並已就事件即時進行調查，如發現有人違規使用辦公室通訊設備，定必嚴肅處理。

稱 星光大道已成「反中亂港」基地 社交平台專頁「教育刺針」昨（13日）於社交媒體透露事件，指該文件共12頁，其中一頁題為「移除黑暴精神偶像銅像」，內容稱「專替反共藝人立銅像，星光大道已成反中亂港基地」、「李小龍成黑暴精神偶像」，並表示香港不需要「成為顏色革命和反中亂港基地……暴力革命」等，要求「移除星光大道上的黑暴精神偶像–李小龍銅像。」文件在註腳中引用李小龍女兒的訪問，指其支持「香港示威者」。 其餘的傳真內容還包括「滑鐵盧路(窩打老道)戰爭」，文章提到「揭穿假民主–唐英年、梁振英、馬英九、蔡英文、英美操控港台政治和選舉」；以及「美國人的魔鬼詩篇–論美國的反華法西斯幽靈」等。

電話 號碼顯示曾屬於語文教學支援組主任 文件抬頭寫有「教育局Education Bureau」字樣，並注明「FASCIMILE TRANSMISSION LEADER PAGE」，發件人為「Yu-fung LIU」，留下的電話號碼要求收信者於2月27日前聯絡「Mr. LIU」。整份傳真未提及傳件人的傳真號碼，且無法找到此人。網傳資料顯示，以往由教育局發出的傳真文件一般格式均有「中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育局」中英文字樣，並印有特區區徽，還會附上「本局檔號」、「來函檔號」等資訊。 根據Wayback Machine查詢，該號碼於2022年曾屬於教育局語文教學支援組的一位姚姓研究主任，並在2022年12月仍屬於語文教學支援組，但已不再隸屬任何人士。直至去年12月，教育局電話簿中已找不到該電話號碼。