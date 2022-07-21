學校禁男生留長髮 中五生向平機會投訴

近日一名中學生在社交平台發放短片，指其就讀的東華三院黃笏南中學不允許男學生留長頭髮，涉違反性別歧視條例。他指已循平等機會委員會投訴並獲接納，將進行調停或調查。平機會指按保密原則，不會透露詳情。教育局長蔡若蓮則指，每間學校都有不同文化，教學上除了知識及技能，態度及價值觀都重要。她說，學校會因應價值觀及校風而訂立校規，相信校方可按專業處理。

東華三院黃笏南中學中五生林澤駿在短片中表示，自終審法院就梁國雄覆核在囚人士不得留長髮的案件頒下判詞後，有思考到學校不允許男學生留長頭髮是否違法。他提到自己有少許性別焦慮，不希望畢業後仍蓄短髮，並曾向學校提出有關想法，但不獲允許。他更透露，一個半月前被校方威脅，若不剪髮會被剝奪參與學校活動或停學，他最終在壓力下剪髮，但心情「隨之消沉一段時間」。

有指學校或以學校聲譽去禁止男生留長頭髮，但林澤駿認為，學校的教學水平不應從學生髮型反映；而女生亦有留長髮，亦不見得不整潔。他又提到，頭髮不似校服般，可在脫離學生身份除下；而學生在學校的時間不超過10小時，學生不應為著這10小時而放棄其餘時間的髮型選擇權。

平機會：保密原則 不透露詳情

平機會回覆指，處理查詢和投訴時必須遵守保密和需要知情的原則，因此不會透露是否收到某些查詢、投訴或相關詳情。

教育工作者聯會主席黃錦良認為，學校對學生髮型髮飾有要求是正常不過，學生如有不滿應與校方溝通；又指若有特殊情況需留長髮，相信學校會個別處理。

教育局長蔡若蓮昨被問及事件時指，每一間學校有其文化，教學除了知識、技能外，態度和價值觀亦重要，學校會因應同學的價值觀教育或學校希望營造的校風，有相應校規。至於就校規的規定，她指《學校行政手冊》已清楚列明指引，相信學校會因應專業處理。