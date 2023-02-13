學校膳食商「活力午餐」現人手荒　校長：學生指飯硬、肉未熟

近日網上流傳，大家樂集團旗下的午膳供應商「活力午餐」，接連在多間中小學出現問題，包括遲送飯、飯款不齊及食物質素參差等，令學生未能按時午膳，甚至需要另外購買食物，並引起罷工疑雲。大家樂事後澄清，「活力午餐」並無罷工，但承認短期內人手安排較為緊張。而公司要回復至疫情前的員工數目需時，因此已從其他部門調配人手協助，並對受影響的學校表達歉意。
校長：學生指飯很硬、肉未熟
小學校長孔偉成今在電台節目中證實，上周四(9日)「活力午餐」出現延遲送飯盒事件。有學校指延遲了45分鐘，亦有學生反映飯及意粉很硬，肉亦煮得不夠熟，原本四款飯只來了兩款，情況較混亂。他引述供應商解釋，是因為人手不足所致。孔偉成指，遇到這些情況，學校會有應變，可能聯絡附近餐廳訂飯，致電家長如可以亦可為子女送飯，學校會預備乾糧，以備不時之需。
黃家和：人手短缺招聘困難
香港餐飲聯業協會會長黃家和則就事件回應稱，業界人手短缺，影響生產、包裝及運輸。他指目前即使調高薪酬，但招聘仍然困難。疫情前共招聘26萬名前線人員，現只能聘20萬人，就算時薪由43元調高至60元都未能聘請人手，認為有需要研引入外勞。
早前，有學生家長在論壇發文，指其子女就讀學校發出通告，指午膳供應受活力午餐工場罷工影響，不同年級學生需要分批取得午膳，一至四年級優先，五至六年級則需延後。另亦有網民表示，其子就讀天水圍一間中學，近日午餐都有遲到情況。平時午餐應於中午12時40分送達，但上周三(8日)下午1時15分才送抵，翌日更要下午1時25分才送至學校，而該兩天只有一種餐可供選擇，並投訴稱「搞到(個仔)明明訂咗飯，都要喺小食部買野食！」