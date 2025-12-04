學生失望校內聖誕活動取消　教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好溝通和取得共識。

及至本月3日，社交平台陸續有學生發出帖文，表示所就讀學校決定取消月底的聖誕聯歡會。有就讀非大埔區中學的學生稱，校方決定按照教育局相關文件建議取消慶典活動，原定聖誕茶會將改為年終師生檢討分享聯誼會等活動。社交平台亦有中學生稱，理解事件造成很多人傷痛，但一年一度的派對需要取消，加上早已訂購食物和裝飾，難免對決定會感到失望；亦有家長留言指出，小學和幼稚園的相關活動亦同樣已取消。有中六生坦言因而失去最後一次上台表演的機會，認為可仿傚上月底如期舉行的韓國MAMA大獎音樂頒獎典禮，改穿黑白色衣服演出、修改表演元素等以示尊重，「真係覺得點解唔可以喺懷住尊重嘅情緒去表演。」