學生情緒受困反對上畫 張婉婷致歉《給十九歲的我》暫停公映

由本港著名導演張婉婷執導、歷時十年製作的紀錄片《給十九歲的我》，掀起紀錄片倫理爭議，正式上畫僅4天，昨(5日)宣布今起暫停公映。事緣片中兩位學生阿聆及阿佘控訴校方與導演漠視學生感受並堅持公映，甚至因而受情緒困擾；加上「牛下女車神」李慧詩亦發文炮轟，指自己在「被通知」下成為電影一部分，對此感到氣憤，更讓事件急速升溫。張婉婷及英華女學校前任校長兼紀錄片計劃發起人李石玉如分別致歉；張導表示「人係緊要過電影，會跟所有女仔同有關人等坐埋傾」，期望暫時停一停，釐清事件。

《給十九歲的我》以紀錄片形式拍攝，2011年起跟拍英華女學校6名女學生10年來的故事及社會變遷。其中兩名電影主角，阿聆及阿佘表示，校方及電影製作商起初稱電影只供校內播放及籌款，後來改口說會公開放映及參加電影節，她們曾表明不願意紀錄片公開放映，但交涉失敗。其中，阿聆在《明周文化》親自撰文自白，指首次觀看影片後情緒受困，她曾要求導演把其相關片段全數剪走，但對方以影片已通過電檢為由拒絕。校方其後草擬同意書，簽署後將授權校方參與電影節等，阿聆未有簽署；校方之後拿出於2012年由阿聆父母簽署的「同意書」，稱若她繼續阻止電影上映或有法律責任。而阿佘接受《明周》訪問時說，本來不想電影公映，但最後妥協，亦簽下校方在2022年提出的新同意書，「跟那些大人雞同鴨講完，我便認為算了，我簽吧。」她轉為專注處理自己的情緒及心態。

李慧詩轟「被出鏡」控訴張婉婷不尊重 香港著名單車手李慧詩，昨亦在社交平台發文，指她2016年(在日本比賽)完賽後，曾接受張訪問，但當時並不知其用途及訪問含意，對於在未經同意下被放上大銀幕，感到欠尊重和「氣在心頭」。她直言：「我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」而在一片爭議聲中，張婉婷昨在謝票場中宣布影片今日起暫停放映，並稱：「對事件搞到滿城風雨唔好意思，人係緊要過電影，想跟所有女仔同有關人等坐埋傾。」