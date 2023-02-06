學生情緒受困反對上畫 張婉婷致歉《給十九歲的我》暫停公映

由本港著名導演張婉婷執導、歷時十年製作的紀錄片《給十九歲的我》，掀起紀錄片倫理爭議，正式上畫僅4天，昨(5日)宣布今起暫停公映。事緣片中兩位學生阿聆及阿佘控訴校方與導演漠視學生感受並堅持公映，甚至因而受情緒困擾；加上「牛下女車神」李慧詩亦發文炮轟，指自己在「被通知」下成為電影一部分，對此感到氣憤，更讓事件急速升溫。張婉婷及英華女學校前任校長兼紀錄片計劃發起人李石玉如分別致歉；張導表示「人係緊要過電影，會跟所有女仔同有關人等坐埋傾」，期望暫時停一停，釐清事件。
《給十九歲的我》以紀錄片形式拍攝，2011年起跟拍英華女學校6名女學生10年來的故事及社會變遷。其中兩名電影主角，阿聆及阿佘表示，校方及電影製作商起初稱電影只供校內播放及籌款，後來改口說會公開放映及參加電影節，她們曾表明不願意紀錄片公開放映，但交涉失敗。其中，阿聆在《明周文化》親自撰文自白，指首次觀看影片後情緒受困，她曾要求導演把其相關片段全數剪走，但對方以影片已通過電檢為由拒絕。校方其後草擬同意書，簽署後將授權校方參與電影節等，阿聆未有簽署；校方之後拿出於2012年由阿聆父母簽署的「同意書」，稱若她繼續阻止電影上映或有法律責任。而阿佘接受《明周》訪問時說，本來不想電影公映，但最後妥協，亦簽下校方在2022年提出的新同意書，「跟那些大人雞同鴨講完，我便認為算了，我簽吧。」她轉為專注處理自己的情緒及心態。
李慧詩轟「被出鏡」控訴張婉婷不尊重
香港著名單車手李慧詩，昨亦在社交平台發文，指她2016年(在日本比賽)完賽後，曾接受張訪問，但當時並不知其用途及訪問含意，對於在未經同意下被放上大銀幕，感到欠尊重和「氣在心頭」。她直言：「我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」而在一片爭議聲中，張婉婷昨在謝票場中宣布影片今日起暫停放映，並稱：「對事件搞到滿城風雨唔好意思，人係緊要過電影，想跟所有女仔同有關人等坐埋傾。」
張婉婷重申各方已簽同意書
張婉婷其後會見傳媒稱，紀錄片開拍前，各方已簽了同意書，雖然當時未知該片能否公映，但第一份同意書內容已包括紀錄片可在戲院或不同媒體公映。她表示，雖然阿聆沒簽署公映前的同意書，但阿聆的家人稱阿聆已平復了很多，故張理解為對於公映「佢(阿聆)OK」。被問及有否「情緒勒索」學生，令她們繼續配合拍攝。張婉婷否認指控，指拍攝學生眾多，若要離場可隨時中止拍攝，毋須做出令女生如此難堪的事。她又指，「原始同意書有說是在戲院播放，可能中間有理解落差，但真的不是商業用途，款項是給學校籌款，所以我覺得沒有違反最初的協定。」
對於李慧詩的指控，張澄清指當時是由一名譽董事幫忙「拉線」找李做訪問，主要是想藉此鼓勵片中另一名女學生馬燕茹成為單車運動員的夢想，「或者中間甩漏咗啲，有人冇同佢解釋。」張婉婷强調，錢、名、利都不及學生重要，同時向電影團隊、學生等人致歉，「我對不起你們，希望用一些時間溝通後或還有一線(重新放映)曙光。」前校長李石玉如昨亦發信給校友，說作為紀錄片計劃發起人責無旁貸，十分重視片中每人的生命，引起學生和學校的種種困難，她深感抱歉，會與各方溝通，作合適處理。