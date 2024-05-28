網上流傳影片顯示，有就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的學生擾亂課堂秩序，亦在播放國歌期間，開始多次踢枱，又站上桌子等。 網上截圖

網上近日流傳有學生於上課期間擾亂課堂秩序的影片，有穿體育服的女學生上課期間行近教師席，手持水樽向女教師面前單膝下跪作狀「求婚」，教師要求「不要玩」及「不要再噴水」，引來同學訕笑；其後見到拍攝影片的學生以手機播放國歌，期間該名女生多次踢枱及站上椅子，班房內一眾學生大笑，期間亦有男學生偷玩手遊。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學證實涉事學生就讀該校，事發於去年10月底，事後即時展開調查，並按校本機制跟進涉事學生行為以及老師的上課情況，作出適當的輔導及教育工作。校方強調，一直致力教導學生要本著校訓「省善修德」的精神，期望他們成為守法守規、品學並重、勇於承擔的良好公民。學校會繼續堅守崗位，竭盡所能教導學生，讓他們在安全和平靜的環境中學習，期望各界給予時間和空間，給予學校支持。

教育局表示得悉事件後，已即時向學校了解情況，同時責成校方須嚴肅處理及提交詳細報告。發言人指出，《國歌條例》就在香港奏唱國歌、保護國歌以及推廣國歌訂定條文，國歌是中華人民共和國的象徵和標誌，一切個人和組織都應當尊重國歌，維護國歌的尊嚴，並在適當的場合奏唱國歌；《國歌條例》下的罪行涉及不當使用國歌，或公開、故意、意圖侮辱國歌的行為。

發言人強調，《國歌條例》及《國旗及國徽（修訂）條例》對升國旗儀式和奏唱國歌當守的禮儀有明確的規定。學校應教育學生有關禮儀，例如應當肅立和舉止莊重，如有學生做出不尊重國歌的行為，學校應立即跟進。

