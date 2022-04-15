學生會指遭校方禁用理大名稱

理工大學學生會臨時行政委員會今日(15日)表示，周四接獲學生事務處的電郵，指校方就學生會未有簽署「校董會授權學生會以香港理工大學作為組織命名之協議」，勒令學生會須即時停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，同時要學生會所有組織於2022年7月15日或之前遷出理大校園範圍。

委員會表示，校方在2013年起引用香港法例第1075章《香港理工大學條例》第四條「未經授權而使用名稱」，要求學生會簽署協議，以獲校董會授權使用「香港理工大學」為名。而簽署後，學生會須遵守有關守則，包括不得作出任何有損校譽的行為。然而委員會認為有關行為並無清晰界定，而校董會有絕對權力隨時終止授權學生會使用包括「香港理工大學」或任何相關字眼為其名稱。

會員大會大比數否決簽署協議

委員會指過去多年一直嘗試與校方磋商條文細節，但未能達成共識。而去屆學生會幹事會接獲校方通知，要求委員會須於2022年1月31日或之前簽署有關協議。而委員會在2022年1月30日召開會員大會，表決簽署上述協議與否，並以大比數否決。

委員會表示，對校方的決議深感遺憾。指學生會至今屹立半個世紀，多年來為理大學生謀福祉，及作為學生與校方溝通橋樑，若校方不再允許使用理大之名，亦不再承認學生會，將有損理大學生權益。



委員會又呼籲各界關注，強調學生會不僅是學生組織，亦是集體意識，只要有理大學生，就有學生會，而即使學生會不復存在，亦希望理大學生不要放棄維護自己的權利。而後續安排，委員會表示容後公布。