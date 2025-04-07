學生津貼2500元下學年起取消　蔡若蓮：面對財政挑戰要有所抉擇

新一份《財政預算案》提出取消中小學和幼稚園的2,500元學生津貼。教育局局長蔡若蓮稱，面對財政挑戰下要有所抉擇，直言在要扣減整體教育總開支的時候，減哪些項目均會有影響，未來會因應社會經濟實際情況和教育發展需要檢視措施。

教育局稱，今個學年共有78.8萬名學生受惠，涉及19.7億元款項。蔡若蓮出席立法會特別財委會時表示，取消津貼是配合現屆政府的精準扶貧策略和更有效運用公共資源，重申來自有經濟困難家庭的同學，政府會透過各項經入息或資產審查的經濟援助措施協助。

不少議員都批評政府取消津貼，選委界陳凱欣指一刀切取消，已經在家長之間引起廣泛不滿，又說津貼受惠人數5年來一直下降，可見適齡學童會持續減少，質疑為何一減就直接減到0。民建聯梁熙更直斥政府是否有「政策分裂」，一邊派錢鼓勵市民生育，教育局卻削減2,500元津貼、大學又加學費，打擊市民生育動機。工聯會陸頌雄就表示，學生津貼本身在2021年已經恆常化，關注為何未諮詢立法會就一下子取消津貼。

蔡若蓮稱，事實上所有教育開支津貼包括今次的2,500元，當局都會與時並進不時檢視，又稱曾經考慮按學校類別或家庭收入等分層延續津貼，但過程會涉及額外行政開支，變相無法節省原本要節省的開支。她又否認取消津貼與鼓勵生育政策背道而馳，強調做法是要避免「預支未來」。