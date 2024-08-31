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2024-08-31 11:44:12

學生津貼2500元｜9.13起可經「智方便+」申請　即睇拎錢資格及方法(附教學影片)

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開學｜學生津貼2500元。(資料圖片)

學生津貼2500元｜9.13起可經智方便+申請　即睇拎錢資格及方法。(資料圖片)

臨近新學年開學，教育局昨(30日)公布在2024/25學年派發學生津貼2,500元安排，所有在申請日內香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生均可獲得有關津貼，家長可由9月13日起，透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入電子平台為其所有合資格的子女一併遞交申請。教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享受更方便快捷的電子服務。《am730》以下整理申請資格及方法，方便讀者參考。

學生津貼2,500元申請程序。(教育局文件截圖) 學生津貼2,500元申請程序。(教育局文件截圖) 學生津貼2,500元申請程序。(教育局文件截圖) 學生津貼2,500元申請程序。(教育局文件截圖)

學生津貼2500元｜4類學生不獲資助

由2020/21學年起，政府為中學日校、小學和幼稚園學生每學年提供2,500元的學生津貼，以減輕家長在教育開支的負擔。這項學生津貼不設資產審查，所有於申請日在香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生均可獲得津貼，包括私校、英基學校協會及國際學校學生。

然而，有4類學生不獲資助，包括：

  • 夜校學生
  • 自修生
  • 持學生簽證來港就學
  • 持有入境事務處發出「擔保書」(俗稱行街紙)的學生

學生津貼2500元｜3類情況特殊的學生被視為符合資格

  • 在2024/25學年的9月1日年滿2歲8個月並因有特殊需要而入讀由社署資助的特殊幼兒中心的兒童
  • 就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童
  • 就讀職業訓練局為中三離校生而設的全日制課程的學生
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學生津貼2500元｜全港中小學及幼稚園下周開學。(資料圖片) 學生津貼2500元｜全港中小學及幼稚園下周開學。(資料圖片) 學生津貼2500元｜全港中小學及幼稚園下周開學。(資料圖片) 學生津貼2500元｜全港中小學及幼稚園下周開學。(資料圖片) 學生津貼2500元｜全港中小學及幼稚園下周開學。(資料圖片)

學生津貼2500元｜電子申請日期及方法

教育局在2024/25學年開，將學生津貼電子申請推展至所有類別的學校。家長可透過具數碼簽署功能的「智方便+」戶口，登入電子平台為其所有合資格的子女一併遞交申請。教育局呼籲家長以電子方式遞交申請，以享受更方便快捷的電子服務。

  • 電子平台的開放時間：9月13日上午6時
  • 電子平台的截止時間：10月2日晚上11時59分

學生津貼2500元｜紙本方式遞交申請

教育局為了照顧不同家長的需要，除了電子申請，亦容許家長選擇以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格。不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交一份申請。

各學校須在11月13日或以前將填妥的表格交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。

學生津貼2500元｜進一步詳情以及電子申請家長指南

有關學生津貼進一步詳情，可按此參考教育局網頁；至於電子申請家長指南，則可按此登入教育局網頁

▼如何填寫電子表格▼

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▼如何在電子平台上傳補充文件或更正銀行資料▼

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