學界足球賽未完球場突灑水 楊潤雄今再致歉：不會再發生

去年12月中，石硤尾球場舉行一場學界足球比賽，由拔萃男書院對戰聖若瑟書院，惟正當雙方鬥得難分難解、踢成1比1之際，在球賽完場前一分鐘，球場卻準時在晚上6時灑水保養，結果球賽要提早直接完場，雙方球員須濕身捱凍互射十二碼分勝負。康文署事後就事件致歉，文化體育及旅遊局局長楊潤雄，今日再次就事件致歉，並稱會確保同類事件不會再次發生。
楊潤雄：員工只是不熟悉及不懂操作系統
楊潤雄今日在立法會指，當日球場設定在下午6時07分進行自動灑水，以避免影響下午6時半的租場人士使用，但由於該場比賽因部分原因，未能在原訂租場時間、即下午6時前完成比賽，職員酌情容許比賽繼續時，未有關掉自動灑水系統，導致事情發生。他強調相關職員沒有說謊，只是不熟悉及不懂得操作相關系統。現已派員到各足球場向前線員工講解，如何調整自動灑水系統，確保同類事件不會再次發生。
而新民黨立法會議員李梓敬亦關注事件，質疑康文署管理設施水平。他稱，康文署轄下不少運動場地，仍未設立八達通支付等智能電子支付方法。楊潤雄稱，署方正開發一套智能康體服務預訂資訊系統，取代康體通，新系統將支援互聯網、流動應用程式及自助服務站，讓市民可使用更多電子支付，包括八達通及轉數快，預計在本年第三季投入運作，屆時市民租康體設施更便捷。