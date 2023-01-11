學界足球賽未完球場突灑水 楊潤雄今再致歉：不會再發生

去年12月中，石硤尾球場舉行一場學界足球比賽，由拔萃男書院對戰聖若瑟書院，惟正當雙方鬥得難分難解、踢成1比1之際，在球賽完場前一分鐘，球場卻準時在晚上6時灑水保養，結果球賽要提早直接完場，雙方球員須濕身捱凍互射十二碼分勝負。康文署事後就事件致歉，文化體育及旅遊局局長楊潤雄，今日再次就事件致歉，並稱會確保同類事件不會再次發生。

楊潤雄：員工 只是不熟悉及不懂操作系統

楊潤雄今日在立法會指，當日球場設定在下午6時07分進行自動灑水，以避免影響下午6時半的租場人士使用，但由於該場比賽因部分原因，未能在原訂租場時間、即下午6時前完成比賽，職員酌情容許比賽繼續時，未有關掉自動灑水系統，導致事情發生。他強調相關職員沒有說謊，只是不熟悉及不懂得操作相關系統。現已派員到各足球場向前線員工講解，如何調整自動灑水系統，確保同類事件不會再次發生。