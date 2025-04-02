學童保健3%學生曾受網上欺凌　逾六成日花逾兩小時用電子屏幕　

衞生署上年度提供的學生健康服務(學童保健)，大部分學生均表示家庭和學校生活愉快，但有1.4%學生出現心理或社交問題，而整體亦有3%學生表示曾在網上被人欺凌，醫護如得知有關情況會個別了解甚至轉介跟進。另外，有超過六成學生每日使用電子屏幕作娛樂逾兩小時，衞生署提醒兒童視力會發展至8至9歲，年幼時長期使用電子屏幕或會影響視力。 逾九成學生家庭學校生活愉快 上年度衞生署學生健康服務計劃有25.7萬名小學生和17.3萬名中學生參與，比率接近九成。計劃會透過問卷就健康行為和心理社交健康等作評估，上年度有94.3%學生表示家庭生活愉快，亦有92.4%稱學校生活愉快，不過有1.4%學生出現心理或社交問題而需要轉介，小學生和中學生比率分別為0.8%和1.8%。

衞生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，當中的小學生主要涉及過度活躍、與同學相處等行為問題，中學生就較多牽涉抑鬱、緊張和有自殺傾向等心理問題，但強調此等情況均同樣出現在中、小學生。她續稱，有3%學生表示曾經在網上被人欺凌，整體小學生和中學生分別佔3.6%和2.4%，當醫護人員得悉有關情況便會個別了解，需要時會轉介臨床心理學家或專科醫生跟進，並會了解有否需要知會學校等。

籲未滿2歲童除視像交談避免用電子屏幕 疫情期間不少學校都轉用電子形式學習至今，衞生署指上年度有61%學生，日花最少兩小時使用電子屏幕作娛樂用途，超出衞生署建議，其中小學生和中學生分別佔整體43.3%及80.9%。由於每間學校使用電子產品學習形式不一，亦較難控制使用時間，評估問卷沒有特別問及用電子屏幕學習的時數。