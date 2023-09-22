熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-22 04:31:37
日報

學童厭學 情緒困擾成學習「攔路虎」

分享：
學童厭學 情緒困擾成學習「攔路虎」

學童厭學 情緒困擾成學習「攔路虎」

各區小學已紛紛開學，然而，早前一項調查顯示，有特殊學習需要(SEN)的學童面對極大學習壓力，更有近兩成SEN學童曾拒絕上學。這些厭學情緒或來自於社交恐懼、焦慮等等。少年兒童本就是「情緒脆弱」一群，抗壓和心態調節能力較弱，時常面臨「關係緊張」的情況，例如「某某老師針對我……所以我好討厭上他的課」，或是「我跟某某鬧翻了，不想再見到他」，諸如此類。當學童遭遇情緒問題時，家長能否理解？又應如何尋求幫助？社會提供哪些資源？

文：普洱

全職媽媽阿玲(化名)有一名就讀小二的兒子阿昇(化名)。阿昇最近確診為專注力不足及自閉症譜系。阿玲表示平日阿昇情緒比較波動，言語治療師亦覺得他的社交情緒能力較弱，需要持續跟進。阿玲指出小一老師對阿昇有較多關注及認同，阿昇情緒得以比較平穩，願意主動學習，成績更是全班第一名。然而，小二老師對阿昇的關注較少，阿昇隨即出現較多的情緒，學習動機亦隨之減少，成績明顯下滑。

家長 父母

全職媽媽阿玲冷靜處理孩子的情緒問題。

阿玲憶述，有一次視藝老師因不喜歡阿昇的自由創作，而批評他的作品，令阿昇拒絕回校。阿玲需要主動與校方溝通及處理。

孩子情緒緩衝來自父母

當孩子面臨情緒風波，最關鍵的緩衝帶其實來自家長。阿玲從不責怪孩子，而是撫以溫柔的話語，告訴他「唔使驚」，並幫他發現學校生活中令人開心和有成就感的經歷。「我見到你有多花時間溫習，亦有提早預備考試……」讓孩子知道，我們見到及認同他們的努力，亦可以與他們共同訂立可行具體的改善方案，逐步減低專注力不足帶來的無力和挫敗感。

家校合作

除了家長和孩子的溝通之外，家校合作也是必要的措施。阿玲向孩子的每一任老師均有詳細說明情況，老師們了解，自然給予孩子更多關注，在課堂上良性引導其情緒和行為。社工趙姑娘表示，每所學校都設有「教育統籌主任」，負責照顧需要特殊教育的學童。

家校合作即加強學校與家庭的聯繫，做到聯手共管，學校能及時把學生在校內的表現通知家長，家長也能把學生在家中的情況提供予學校，讓教師改進教學方法，因材施教。家校共育重點在於用心溝通，真正關愛每一個孩子的成長，不會因為出現問題而冷漠對待，避免孩子不信任老師。

陳嘉霖

陳嘉霖博士強調，「安全依附關係」對幼童人格發展非常重要。

為孩子提供安全依附關係

家長向外尋求幫助的第二個渠道，固然就是社工。當家長遇到子女情緒行為問題時，可諮詢學校、幼稚園、綜合家庭服務中心的社工。另外，母嬰健康院也有推行幼兒健康及發展綜合計劃，家長可就子女情緒社交發展諮詢醫生意見。需要時，母嬰健康院亦會提供親職輔導和轉介其他相關服務。案例中的母親阿玲，就來到基督教服務處元朗早期教育及訓練中心，與社工趙姑娘建立一對一的交流。

在社工背後，還有心理學博士出身的教育專家，提供更加專業的解答。早教中心服務總監陳嘉霖博士表示，孩童出現情緒症狀和學習思維遲緩的原因尚未明確，有可能是早期環境刺激所致。綜合而言，無論是有特殊障礙的孩子，還是心智正常的孩子，都會面臨情緒問題，此時最關鍵之處，在於家庭能否提供安全依附關係，這需要良好的親子關係和夫妻關係來支撐。更重要的是，取決於家長願意投入多少精力和資源去引領孩子，最有效的方法是帶他們多外出社交，感受外面世界，不能終日留在家中。

家長 父母 社工

阿玲定期與社工就孩子的狀況交流。

學習正確看待和應對壓力

或許有家長不了解家庭教育的重要，主觀上認為孩子學習就是學校的事，甚至不會投入時間自我提升或培養孩子的習慣和興趣。實則不然，孩子從出生起，就會由父母身上迅速進入學習狀態。日常的語言、行為習慣直接成為了孩子怎樣看待學習、生活和對周圍世界的認識。另外，亦有家長則對孩子要求過度嚴格，忽視了身心規律，壓抑孩子玩耍的天性，也容易導致其對學習的厭惡。

其實，無論孩童還是大人，每個人都會感受到各方面的壓力，解決方法不一定是設法消除，而是學會正確看待和應對。家庭與學校，雙方的角色在教育中都不可或缺，父母的基本責任，是建立一個安全的依附關係。或者你會問，如果一個孩子，從小在充滿愛的環境中成長，日後會否缺乏抗挫折能力？專家認為：「健康的愛是不會阻礙其人格發育的，溺愛才會」。

 

附：「心橋兒童發展計劃」提供心理及發展評估和相關的訓練服務。(www.senbridge.org)
「愛．童．行」計劃 提供臨床心理服務及心理治療服務，評估孩子的狀況及需要及提供心理治療服務。(www.hkcs.org/tc/services/walkwithlove)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受