學童厭學 情緒困擾成學習「攔路虎」

各區小學已紛紛開學，然而，早前一項調查顯示，有特殊學習需要(SEN)的學童面對極大學習壓力，更有近兩成SEN學童曾拒絕上學。這些厭學情緒或來自於社交恐懼、焦慮等等。少年兒童本就是「情緒脆弱」一群，抗壓和心態調節能力較弱，時常面臨「關係緊張」的情況，例如「某某老師針對我……所以我好討厭上他的課」，或是「我跟某某鬧翻了，不想再見到他」，諸如此類。當學童遭遇情緒問題時，家長能否理解？又應如何尋求幫助？社會提供哪些資源？ 文：普洱 全職媽媽阿玲(化名)有一名就讀小二的兒子阿昇(化名)。阿昇最近確診為專注力不足及自閉症譜系。阿玲表示平日阿昇情緒比較波動，言語治療師亦覺得他的社交情緒能力較弱，需要持續跟進。阿玲指出小一老師對阿昇有較多關注及認同，阿昇情緒得以比較平穩，願意主動學習，成績更是全班第一名。然而，小二老師對阿昇的關注較少，阿昇隨即出現較多的情緒，學習動機亦隨之減少，成績明顯下滑。

阿玲憶述，有一次視藝老師因不喜歡阿昇的自由創作，而批評他的作品，令阿昇拒絕回校。阿玲需要主動與校方溝通及處理。 孩子情緒緩衝來自父母 當孩子面臨情緒風波，最關鍵的緩衝帶其實來自家長。阿玲從不責怪孩子，而是撫以溫柔的話語，告訴他「唔使驚」，並幫他發現學校生活中令人開心和有成就感的經歷。「我見到你有多花時間溫習，亦有提早預備考試……」讓孩子知道，我們見到及認同他們的努力，亦可以與他們共同訂立可行具體的改善方案，逐步減低專注力不足帶來的無力和挫敗感。 家校合作 除了家長和孩子的溝通之外，家校合作也是必要的措施。阿玲向孩子的每一任老師均有詳細說明情況，老師們了解，自然給予孩子更多關注，在課堂上良性引導其情緒和行為。社工趙姑娘表示，每所學校都設有「教育統籌主任」，負責照顧需要特殊教育的學童。 家校合作即加強學校與家庭的聯繫，做到聯手共管，學校能及時把學生在校內的表現通知家長，家長也能把學生在家中的情況提供予學校，讓教師改進教學方法，因材施教。家校共育重點在於用心溝通，真正關愛每一個孩子的成長，不會因為出現問題而冷漠對待，避免孩子不信任老師。

為孩子提供安全依附關係 家長向外尋求幫助的第二個渠道，固然就是社工。當家長遇到子女情緒行為問題時，可諮詢學校、幼稚園、綜合家庭服務中心的社工。另外，母嬰健康院也有推行幼兒健康及發展綜合計劃，家長可就子女情緒社交發展諮詢醫生意見。需要時，母嬰健康院亦會提供親職輔導和轉介其他相關服務。案例中的母親阿玲，就來到基督教服務處元朗早期教育及訓練中心，與社工趙姑娘建立一對一的交流。 在社工背後，還有心理學博士出身的教育專家，提供更加專業的解答。早教中心服務總監陳嘉霖博士表示，孩童出現情緒症狀和學習思維遲緩的原因尚未明確，有可能是早期環境刺激所致。綜合而言，無論是有特殊障礙的孩子，還是心智正常的孩子，都會面臨情緒問題，此時最關鍵之處，在於家庭能否提供安全依附關係，這需要良好的親子關係和夫妻關係來支撐。更重要的是，取決於家長願意投入多少精力和資源去引領孩子，最有效的方法是帶他們多外出社交，感受外面世界，不能終日留在家中。