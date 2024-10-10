學童快樂指數微升1.85% 生命價值感跌至2017年新低

學童要面對各類成長問題，或致感到不開心。研究發現，學童快樂指數今年微升1.85%、至6.75分(10分滿分)，但學童的生命價值感跌至2017年以來新低，至6.74分；而且學童受到欺凌情况趨普遍。負責調查的團隊指，生命價值感與學童會否自殺有絕對關係。疫情後學童須加緊追回錯失學習時間和成績，缺乏關愛，或致感生命無價值，建議學校和家長加強生命教育。 調查由香港兒科學會、港大兒科及青少年科學系、中大兒科學系、嶺南大學STEAM教育及研究中心，在3至6月訪問1,503名小學生、2,033中學生及152位老師，當中以小四至中三為主要研究目標。從一系列問題量度學童快樂指數、生命價值感、校園幸福感指數等。

結果顯示，今年的學童快樂指數由去年的6.62分，微升至6.75分，但生命價值感跌至多年新低，較2017年大跌0.53分，至6.74分。東華學院護理學院副院長(研究)、中西醫護及復康中心總監兼教授林清解釋，雖然生命價值感下跌，但周遭環境的滿意度亦會影響學童是否快樂，故快樂指數或因此有所上升。 生命價值感下降，嶺南大學STEAM教育及研究中心教授何濼生補充指，學業和活動壓力愈大，快樂和生命價值感就愈低，疫後復堂後，家長追趕錯失的學習和成績，導致學生難以找到學業外的目標，生命價值感亦因而降低。

四分一學生過去一年

曾被肢體和言語欺凌 調查亦發現，學童受到欺凌情况趨普遍，「沒有受到欺凌指數」由去年的3.79分，跌近3%至3.69分(5分為未曾受到欺凌)，約兩成受訪者表示在過去一年曾遭受欺凌，當中小五及小四分數最低，分別只有3.59分及3.62分，近四分一過去一年曾被肢體和言語欺凌。何濼生稱，或因疫情期間，學生缺乏訓練人與人之間溝通技巧，致復課後容易因言語間失誤，表現出欺凌的感覺。 團隊認為，學校和家長須透過生命教育，培養學童關愛、堅毅等特質，從源頭解決問題。今次調查卻發現，以5分為滿分的學校生命教育指數(3.65分)、家庭生命教育指數(3.99分)均下跌，分別跌7.03%及0.45%。何濼生強調，生命教育對學生的快樂指數和生命價值感有很大的正面作用，建議家長和學校應該重視「緩急先後」，從根本解決學童的壓力問題，以及幫助學生應對社會中的各種挑戰和氛圍。