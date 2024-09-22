學童精神健康調查揭三成受訪學生受抑鬱症狀困擾　三成六被評為抗逆力低

學童精神健康近期備受關注。有調查發現，三成受訪學生正受抑鬱症相關症狀困擾，亦有四分之一受訪者處於焦慮狀態。有學生自升中後面對巨大壓力，升高中後的公開試進一步使她有更大的精神困擾，最終一度想過自殺。負責調查的組織建議，政府可把學校為本的「三層應急機制」恆常化，同時提倡學生要有「學習生活平衡」的學習生活模式。

香港中華基督教青年會今年7月至8月中以問卷訪問826名港島區中學生，期間分別以簡易版病人健康問卷和焦慮情緒問卷進行評估，發現30.6%受訪學生正受抑鬱症相關症狀困擾、四分之一受訪學生處於焦慮狀態。調查又以抑鬱焦慮壓力量表評估，發現36%受訪學生被評為抗逆力低，他們面對逆境時需要較長時間調節壓力和情緒，另有近三成受訪學生有中度或以上壓力，代表精神健康情況已達到必須關注的水平，更有17%被評為嚴重或非常嚴重水平。

調查又顯示，逾四成受訪學生願意與同伴或朋友談論感受，惟僅28.5%表示願意與成年人談論，更有逾兩成表明一旦患有心理健康問題都不會尋求協助。少女Christy(化名)自小學開始因健康問題被同學排擠，升中後不論社交和學業均面對巨大壓力，精神健康開始出現問題，及至高中的公開試壓力更為她帶來更大精神困擾，有時會獨自哭泣和失眠，期間亦曾因家庭誤解一度想過自殺。最終，Christy有一次機會與家人修補關係，自此視與家人傾訴心事為情緒出口。

Christy認為，成年人較難明白青少年的處境，以致普遍青年都不願向成年人透露心聲，遑論求助，但相信雙方如建立具安全感的互信關係、能獲得有用建議時，自己也會願意向成年人傾訴和求助。現時有定期約見精神科醫生和接受心理輔導的她，樂於與學校社工會面，直言覺得「有人聽自己傾訴」，亦會提出有效方法協助尋找出路。