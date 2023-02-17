學童膳食｜「活力午餐」下周暫停供應兩天　華御結10元優惠供受影響學校訂購飯糰 (更新)

【11:10更新】新增華御結10元優惠供受影響學校訂購飯糰

大家樂集團旗下的學校飯盒供應商「活力午餐」，近日收到個別學校通知有學生進食飯盒後不適，決定下周一、二暫停向學校供應午膳兩天。有小學校長今日(17日)在電台表示，該校約500名學生受影響，但不認為因為飯盒供應問題而改上半日課。另外，專賣日式飯糰的「華御結」在fb宣布，下周一、二以優惠價10元供受事件影響的學校訂購。

小學校長：不會因而改上半日課

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成指，全校有約500名學生受影響，但不應該因此而改上半日課，雖然暫停下午課堂是最簡單直接的方法，但不應是輕易的選擇。他說校方有應變方法，包括改為家長自行為學生帶飯、讓學生回家午膳或叫外賣及帶乾糧等，校方會安排人手取外賣，如家長同意亦可讓學生外出用膳。

他又指，學校暫時沒有收到學生進食過「活力午餐」的飯盒後不適的報告，是否更換供應商則要先了解合約條款，以及事件的進一步發展，再作評估，亦會肯定其他飯盒供應商持有相關牌照。

另外，專賣日式飯糰的「華御結」今早在fb專頁發文，指為處理學童午膳問題，將於下周一及二，提供多款飯團，以優惠價10元供受影響之學校訂購，希望令受影響的小朋友，都可以隨時享用安心安全又健康的和風滋味午餐，並呼籲大家inbox提供相關資料。