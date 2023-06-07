學童膳食｜近兩成小學生超重　盧寵茂促請學校挑選供應商注意午膳營養質量

今（7日）立法會會議上，議員陳凱欣就學生午膳營養，向醫務衞生局局長盧寵茂提質詢，盧寵茂書面回覆指，2021至22學年的小學生超重（包括肥胖）檢測率達20.6%，較以往4個學年要高，盧寵茂亦促請學校挑選供應商時注意午膳營養質量。
學童午膳脂肪糖分均低於建議攝入量
盧寵茂表示，於2018年的午膳測試中，顯示學童午膳的平均鈉含量是818毫克，較2013年減少約14%；而9成或以上午膳樣本所含的總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪及糖分均低於建議攝入量的上限，反式脂肪及糖含量較2013年的同類測試更分別減少7%及15%。
至於膳食纖維方面，平均含量為5.1克，較建議攝入量的4克為高，但同時四成樣本的膳食纖維含量較建議攝入量為低；而午膳樣本的蛋白質平均含量為21.6克，較建議攝入量的13.3克為高，當中非素菜午膳樣本的平均蛋白質含量更為建議攝入量的1.8倍，達23.6克。
逾20.6%小學學生檢測為超重
盧寵茂指，疫情致學校停課及學習安排改變，學校午膳供應受影響，教育局已向學校發出通告及指引，促請學校應根據衞生署編制指引，制訂及推行健康膳食政策，並在挑選午膳供應商時，須注意午膳的營養質量及作出適當安排；同時亦已與午膳供應商作出商討，確保午膳達建議的營養要求。
此外，據衞生署學生健康服務資料，在2021年至22年中，逾20.6%小學學生檢測為超重，自2017年至18年以來最高，但他強調，近3年接受相關服務的學生人數和出席模式受疫情影響。