學童自殺率增 葉兆輝籲社會反思為何學習經驗總是令人感挫敗

開學或為學童帶來焦慮和壓力，更令9月開學成為學童自殺高峰期。香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，去年本港年青人自殺情況較前一年更值得關注。他引用中心最新研究指，15歲或以下兒童和青少年的自殺率，由前年0.9升至去年2.9，由2022年的兩人大幅增至去年16人，情況存在年輕化的挑戰。他呼籲社會須反思為何學習經驗總是令學生感到挫敗、對未來沒了興趣。

葉兆輝今日(15日)出席商台節目時指，15歲或以下兒童和青少年的自殺率，由前年0.9升至去年2.9；而去年的20多宗15歲或以下自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭。他認為自殺學童並非單一問題，可能與學校壓力或家庭狀況有關，因此需要多方面的參與、關注和支援。