學童自殺率增 葉兆輝籲社會反思為何學習經驗總是令人感挫敗

開學或為學童帶來焦慮和壓力，更令9月開學成為學童自殺高峰期。香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，去年本港年青人自殺情況較前一年更值得關注。他引用中心最新研究指，15歲或以下兒童和青少年的自殺率，由前年0.9升至去年2.9，由2022年的兩人大幅增至去年16人，情況存在年輕化的挑戰。他呼籲社會須反思為何學習經驗總是令學生感到挫敗、對未來沒了興趣。
葉兆輝今日(15日)出席商台節目時指，15歲或以下兒童和青少年的自殺率，由前年0.9升至去年2.9；而去年的20多宗15歲或以下自殺個案中，有一半來自單親或離婚家庭。他認為自殺學童並非單一問題，可能與學校壓力或家庭狀況有關，因此需要多方面的參與、關注和支援。
反思年輕人為何對未來沒興趣
葉兆輝亦提到不少自殺學童的遺書都有透露出遺憾感，他認為社會須反思為何一些11、12歲的年輕人，那麼快會對未來沒了興趣；「究竟係咪我哋(給予學童)的學習經驗，是一個『令人挫敗』的經驗？」。他認為父母作為重要角色，要用溝通，了解子女的才能和擅長的東西，並給機會他們發揮。另外，他又提到，研究結果顯示，10宗學童自殺個案，只有4成有抑鬱情況；故他希望社會不要將學童自殺與「精神科求診」視作對等。
正檢討三層應急機制
至於「三層應急機制」正進行檢討，他說一個有效的支援系統，能夠令老師、校長有信心和能力處理學童自殺問題，但檢討後的應對方向仍需要討論。他又認為當局需要虛心全面檢討相關政策，深究有關問題。
家長避免投入家長群組訊息
出席同一節目的輔導教師協會主席何玉芬亦認同「三層應急機制」對學校有很大幫助，但機制名字令人覺得「並非應急就毋須使用」，建議避免只收窄針對「應急」個案，將機制恆常化。
就學童壓力，她認為很多家長經常在社交群組子女成長心相關討論，導致有家長間因而受訊息影響，接助長攀比心態、而相互比較，令子女壓力大增，因此建議家長避免投入家長群組訊息，或直接「狠心」退出群組。