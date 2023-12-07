學童自殺趨升 個案5年最多 教育局料疫情影響

疫後復常，學童精神健康響起警號。教育局回覆立法會議員書面質詢時指，今年首11個月全港中、小學共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，是過去5年最多，與18年全年比較更高逾一倍。教育局估計受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響；已在中、小學推行「全校參與」的模式及跨專業協作，提供全面的學生輔導及支援服務，包括透過教師與校內輔導人員及社工等合作，及早識別及支援有精神健康需要的學生。
教育局長蔡若蓮書面答覆議員質詢透露，由2018至2022年，全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為14、23、21、25及25宗，而今年截至11月則有31宗。但局方無向學校收集或備存學生企圖自殺個案或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字；亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。
3學年共接3宗家長涉學業壓力投訴
據教育局紀錄，過去3個學年(即2020/21至2022/23學年)，該局共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴，涉及家課及升留級的安排。教育局已按處理投訴機制跟進，並為學校提供專業意見及支援，協助持續改善和發展。
鑑於近期學童自殺的問題，政府早前已通過醫衛局、教育局和社署的跨部門合作，於本月至下月在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，及早識別和支援有高風險的學生。為協助學校更有效和靈活地推廣精神健康，教育局將向所有公帑資助中、小學及其家長教師會提供「校園．好精神一筆過津貼」和「家長學生．好精神一筆過津貼」，以協助他們舉辦與支援學生精神健康有關的活動或購買服務或用品。
另外，醫務衛生局回覆議員質詢則稱，2022/23年度，在醫管局確診抑鬱症的精神病患者當中，約有1,810名18歲以下患者，但沒有備存自殺青少年當中患有抑鬱症的統計數字，政府會審視今年青少年自殺個案，了解背後因素。