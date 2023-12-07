學童自殺趨升 個案5年最多 教育局料疫情影響

疫後復常，學童精神健康響起警號。教育局回覆立法會議員書面質詢時指，今年首11個月全港中、小學共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，是過去5年最多，與18年全年比較更高逾一倍。教育局估計受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響；已在中、小學推行「全校參與」的模式及跨專業協作，提供全面的學生輔導及支援服務，包括透過教師與校內輔導人員及社工等合作，及早識別及支援有精神健康需要的學生。

教育局長蔡若蓮書面答覆議員質詢透露，由2018至2022年，全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為14、23、21、25及25宗，而今年截至11月則有31宗。但局方無向學校收集或備存學生企圖自殺個案或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字；亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。