學童調查指近半開學壓力比去年大　長假後要適應環境轉變難免受壓

新學年開始，學童面對環境轉變倍感壓力。一項調查發現，近半學童開學壓力大，受訪者當中45.6%壓力較去年更大，學童壓力情況令人憂慮。負責調查的大灣區扶輪社社長李彥儀指，近年學童壓力及情緒問題嚴重，疫情期間兒童正向身心指數下降，復課後情況仍有待改善。她續說，社交及互動性強的親子活動，是兒童釋放情緒有效途徑，能提升抗壓力及幸福感。

七成學童遇難會求助父母 大灣區扶輪社聯同「兒童書展暨超級親子用品展」的主辦機構，上月中進行「香港兒童快樂及壓力」問卷調查，訪問約204個家庭的3至18歲兒童。調查發現，有49%學童坦言開學壓力大，有85.8%人表示壓力主要來自學校，其次有69.1%受訪學生以擔憂、無力、不安和不想面對，來形容他們的生活感受。李彥儀表示，學童經歷長假期後要適應環境轉變，難免感到有壓力，強調學童壓力倍增不容忽視。

調查結果又顯示，72.1%學童遇到難題會向父母求助，視父母為「避風港」，調查機構認為可見家庭關係對孩子身心發展至關重要，高互動性親子活動有助提升兒童抗壓力及幸福感。正向家長學院總監辰民爸爸建議，家長應關注兒童需要，給予自主選擇機會及正面鼓勵，亦可以通過繪本或角色扮演模式進行互動，建立良好親子關係，有助減輕兒童壓力。 第六屆「兒童書展暨超級親子用品展」將於月底在亞洲國際博覽館舉行，今年主題為「兒童動漫・卡通嘉年華」，兒童書展總策劃盧英傑表示，有關活動旨在鼓勵家長全程參與，增進親子關係。