學者促應關心運動員福利與退役後保障等　容樹恒：運動員同樣要面對生活壓力

容樹恒說，運動員也像普羅大眾一樣，同樣要面對生活壓力。（容樹恒社交網站圖片）

巴黎奧運，港隊共奪得2金2銅，表現出色。曾為多位運動員治療的中文大學醫學院矯形外科及創傷學系系主任、及運動醫學科主任容樹恒表示，期望公眾在喜悅之餘，多些關心香港的體育發展，例如運動員的福利、退役後的保障，以至運動醫學發展，推動本港體育前進。

容樹恒指出，運動員也像普羅大眾一樣，同樣要面對生活壓力，更有許多自幼便全心投入運動，退役後可能無其他後路，亦背負長期傷患。 他舉例，羽毛球選手謝影雪在巴黎奧運前，確診的類風濕關節炎，有關治療費用不便宜，特別是副作用少、療效佳的藥物。容樹恒認為，運動員多年來為香港付出努力，政府和體育學院應該思考方法，合理地繼續幫助退役運動員的治療。

容樹恒提及，現時日本、馬來西亞和泰國足總，當地足協與公私營醫療機構有緊密合作，支持醫生為代表隊服務，有數十個醫生輪流兼職，反觀本港相對較難聘請全職醫療人員專門處理運動員代表隊，在制度上連請兼職也有阻礙。

他指出，任職公立醫院醫生如果想幫忙，就要用自己的假期，放下工作隨隊服務，更需處理繁瑣的申報程序；另外如果體育總會提供機票住宿，醫院或會以利益衝突為由不予批准，類似困境非民間和學界可解決，必須由政府出面協調。