學者倡公務員減薪 「高官至少10%」 總工會憂得不償失：最後手段

財政預算案本月28日公布，預算赤字預料較去年預估為高，社會有聲音要求公務員減薪，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波建議港府跟隨內地做法，考慮公務員減薪，「高官減幅應至少10%」，認為比加稅更有效「救火」。公務員總工會指任何方案皆可考慮，但強調近年公務員流失情況嚴重請人難，認為減薪只會得不償失，屬最後手段。

李兆波倡跟隨內地做法

李兆波近日接受傳媒訪問時指出，公務員及資助機構員工薪酬及開支佔政府經常性開支約四分之一，比重很大；同樣經濟低迷的內地，公務員都減薪20%，認為港府有必要跟從做法，「高官減幅應至少10%」，比起加公共服務只帶來的個位數增長，以及加稅帶來的爭議，官員減薪更加有效「救火」，亦對社會有一些交代。