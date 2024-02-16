學者倡公務員減薪 「高官至少10%」 總工會憂得不償失：最後手段

財政預算案本月28日公布，預算赤字預料較去年預估為高，社會有聲音要求公務員減薪，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波建議港府跟隨內地做法，考慮公務員減薪，「高官減幅應至少10%」，認為比加稅更有效「救火」。公務員總工會指任何方案皆可考慮，但強調近年公務員流失情況嚴重請人難，認為減薪只會得不償失，屬最後手段。
李兆波倡跟隨內地做法
李兆波近日接受傳媒訪問時指出，公務員及資助機構員工薪酬及開支佔政府經常性開支約四分之一，比重很大；同樣經濟低迷的內地，公務員都減薪20%，認為港府有必要跟從做法，「高官減幅應至少10%」，比起加公共服務只帶來的個位數增長，以及加稅帶來的爭議，官員減薪更加有效「救火」，亦對社會有一些交代。
紫荊黨月初亦建議，月薪超過15萬元的政府及資助機構高層，減薪及削減福利待遇5至10%。前財經事務及庫務局長馬時亨去年10月受訪指，港府本年度收支不平衡情況與2003年相似，同樣面對各項稅收減少，賣地及股票市場表現下滑等，建議參考他當時有份參與的滅赤政策，包括推行公務員減薪。
黎棟國稱「高官減薪只是姿態」
公務員總工會主席馮傳宗回覆傳媒時指，任何方案皆可考慮，但強調公務員流失情況嚴重、請人難，認為減薪只會得不償失，屬最後手段。
立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員黎棟國表示，現時已扣減各政策局及部門1%開支，某程度已有壓縮開支效果，減人工未必是適當做法，「18萬公務員對消費力的影響都幾大」。至於高官應否減薪，曾任局長的黎棟國形容只是姿態，不會對政府財政有大影響。