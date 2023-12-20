學者指將軍澳大規模發展將持續至少20年　建築材料供應須具永續性

將軍澳東、西兩翼正進行大規模發展，智庫團體107動力舉行午餐會，智明研究所研究總監許楨，就「將軍澳永續發展與綠色建材的未來」為題發表演說。許楨指出，對於九龍東、將軍澳的大型發展，特區政府應要為未來建築材料供應早作籌劃。

將軍澳發展將持續至少20年

許楨指近年當港人提及本地未來發展，習慣把焦點放在河套區、新田科技城、洪水橋新市鎮，以及交椅洲人工島。其實，連接九龍東和新界東的將軍澳，亦有其獨特的戰略位置。包括第137、132填海區在內，將軍澳東、西兩翼的大規模發展，將持續至少二、三十年。從而牽動從西貢到油塘，再輻射到九龍東的長遠佈局，以及改善數以百萬計香港島、九龍、新界市民的生活及工作環境。