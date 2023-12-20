熱門搜尋:
旅發局餐飲消費券 工展會2023 天氣 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 黎智英 聖誕節2023 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-20 18:11:29

學者指將軍澳大規模發展將持續至少20年　建築材料供應須具永續性

分享：
學者指將軍澳大規模發展將持續至少20年　建築材料供應須具永續性

學者指將軍澳大規模發展將持續至少20年　建築材料供應須具永續性

將軍澳東、西兩翼正進行大規模發展，智庫團體107動力舉行午餐會，智明研究所研究總監許楨，就「將軍澳永續發展與綠色建材的未來」為題發表演說。許楨指出，對於九龍東、將軍澳的大型發展，特區政府應要為未來建築材料供應早作籌劃。

將軍澳發展將持續至少20年

許楨指近年當港人提及本地未來發展，習慣把焦點放在河套區、新田科技城、洪水橋新市鎮，以及交椅洲人工島。其實，連接九龍東和新界東的將軍澳，亦有其獨特的戰略位置。包括第137、132填海區在內，將軍澳東、西兩翼的大規模發展，將持續至少二、三十年。從而牽動從西貢到油塘，再輻射到九龍東的長遠佈局，以及改善數以百萬計香港島、九龍、新界市民的生活及工作環境。

現今社會講求節能減排，許楨指樂見將軍澳、九龍東的綠色發展，以可持續性為根本原則，就財務、技術、人才、建築材料等領域作全面考慮及充分準備。各項大型基建和住宅項目離不開使用混凝土，許楨指當局可趁機大幅提高混凝土廠的生產規格、環保要求和運輸標準，並善用海路運輸在節能減排的獨特優勢。他相信此舉會平衡戰略基建、房屋供應、居民訴求，業者及海內外投資者的發展空間。許楨強調永續發展並非不作發展，而是透過各持分者平等協商、統籌兼顧綠色、健康、平衡發展。

Ad Block
Klook.com
本地活動(Google年度搜尋榜2023) 本地娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜外遊目的地天氣(Google年度搜尋榜2023) 熱搜本地頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜地產話題(Google年度搜尋榜2023) 熱搜節目(Google年度搜尋榜2023) 熱搜話題人物(Google年度搜尋榜2023) 熱搜遊戲(Google年度搜尋榜2023) 熱搜電影(Google年度搜尋榜2023) 熱搜演唱會(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球娛樂名人(Google年度搜尋榜2023) 熱搜環球頭條(Google年度搜尋榜2023) 熱搜體育項目(Google年度搜尋榜2023)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受