學者：實體報讀者減停刊無奈 施永青：可研規定社交網站分享利潤

經濟日報集團旗下的免費報章《晴報》下月15日出版最後一份，《am730》創辦人施永青指這反映紙媒生態環境愈趨惡劣，認為海外規定社交網站與新聞媒體分享利潤或是出路。有學者認為，科技進步使傳媒領導民意的角色式微，形容停刊決定無可奈何。

施永青表示，《晴報》停刊反映印刷傳媒生態環境愈來愈惡劣，由以往可靠報章廣告生存，至現在大部分廣告被不同平台瓜分，「普通或傳統印刷傳媒討價還價能力就相當薄弱，冇辦法獨立生存。」

有海外地區立法規定社交網站龍頭與新聞媒體分享利潤，施永青認為這可算是傳統媒體繼續生存的方向，「作為內容提供者如果成本都收唔返，失下一間又一間，就再冇人提供內容，整死晒啲內容提供者對佢都冇好處」，惟承認相關機制做法較複雜。他續說，媒體推行訂閱制也是一個方向，「但生存到嘅就少好多。」