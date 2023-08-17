學者：實體報讀者減停刊無奈 施永青：可研規定社交網站分享利潤

經濟日報集團旗下的免費報章《晴報》下月15日出版最後一份，《am730》創辦人施永青指這反映紙媒生態環境愈趨惡劣，認為海外規定社交網站與新聞媒體分享利潤或是出路。有學者認為，科技進步使傳媒領導民意的角色式微，形容停刊決定無可奈何。
施永青表示，《晴報》停刊反映印刷傳媒生態環境愈來愈惡劣，由以往可靠報章廣告生存，至現在大部分廣告被不同平台瓜分，「普通或傳統印刷傳媒討價還價能力就相當薄弱，冇辦法獨立生存。」
有海外地區立法規定社交網站龍頭與新聞媒體分享利潤，施永青認為這可算是傳統媒體繼續生存的方向，「作為內容提供者如果成本都收唔返，失下一間又一間，就再冇人提供內容，整死晒啲內容提供者對佢都冇好處」，惟承認相關機制做法較複雜。他續說，媒體推行訂閱制也是一個方向，「但生存到嘅就少好多。」
梁麗娟：市民不再關心新聞
一直有研究傳媒歷史的梁麗娟向本報稱，除政治空間收窄和經濟轉差令廣告收益大跌外，科技進步亦使傳媒領導民意角色式微，「依家偶爾有一單，但以往傳媒日日都有好多議題。」她形容，《晴報》和《U Magazine》停刊無可奈何，「年輕人一定係睇個App，老人家有老花，報紙好難睇，佢地都習慣用電話拉大啲字嚟睇。」
梁麗娟又說，市民不再關心新聞、閱讀習慣改變，「好多人覺得唔睇新聞冇問題，知道嘅新聞僅限於身邊人分享新聞。」施永青則不同意，認為大眾都要透過閱讀新聞，了解世界正發生甚麼事，不認為是一個關鍵問題，又說印刷傳媒遇到的困難是全球性，非香港獨有。