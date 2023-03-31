學齡人口減少　教育局暫緩中一派位人數「復位」至34人

立法會教育事務委員會今日（31日）討論中小學學位規劃。教育局表示，預計小一學齡人口將由今年的57,000人，跌至2029年約50,000人，同期的中一學齡人口亦會由71,000跌至60,000，局方會檢視和整合官立學校資源，包括停辦長期收生不足的學校，及合併有較多剩餘學位的學校，或重置到其他地區，包括今學年已將龍翔官立中學與九龍工業學校合併，2025/26學年廣東道官立小學將重置到安達臣道新校舍。



教育局又指，因應中一學齡人口持續下跌，決定下學年開始的四年內，暫緩中一每班派位人數「復位」至34人，意味每班派位維持31或32人。小學方面，就會按計畫在2028年或之前，停辦4所有時限小學，目標下學年全港有9成公營小學實施小班教學。