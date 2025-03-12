學齡人口現結構性下跌　教育局採「軟着陸」策略有序減少學校

本港出生率下降，教育局預計2025至2031年在港居住的6歲小一適齡人口，將會由4.86萬名降至3.75萬名，反映學齡人口結構性下降趨勢將繼續維持。當局將採取「軟着陸」策略，適度有序地減少學校數目，集中資源提升教育質素。
現時俗稱「派0班」的未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級學校，可選擇申請方案以再次參與下年度的小一派位，如學校不選擇任何方案或所選方案不獲批，當局會在學校被「派0班」首個學年後的第三個學年起，停止發放任何資助，在校學生會獲教育局安排轉到其他公營學校繼續學業。教育局副秘書長李碧茜在教育局網上專欄撰文指，為確保學校整體班級結構的完整性，以及善用公共資源提供穩定和具教學效能的教學環境，當局必須改變現有安排。
學校須保持班級結構完整性
經修改的可供學校選擇方案及相關申請安排，包括擴大「合併」和「停辦全部或部分級別」方案的申請資格至全港所有資助小學、獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別6個學年，直至該屆別學生完成整個6年小學課程，以及曾獲批開辦私營小一班級的學校，如在其後緊接的6個學年第二次再獲「派0班」，則不可再申請以私營方式開辦小一班級方案。
李碧茜解釋，學校必須有合宜的整體學生人數和班級數目，保持整體班級結構的完整性，才可為學生提供穩定的教學環境，又稱學校如未能提供穩定的教學環境，教育效能必然受到影響，辦學團體和教師團隊亦難以全心專注在學與教規劃。她重申，無論辦學團體選擇任何方案，教育局定必視學生的福祉為最優先考慮，又指學齡人口結構性下降已是不爭事實，教育局和學校必須實事求是，以學生福祉為最優先考慮，未來亦會一如既往在可行情況下，就辦學團體提出的合併建議提供適切支援。