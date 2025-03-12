學齡人口現結構性下跌　教育局採「軟着陸」策略有序減少學校

本港出生率下降，教育局預計2025至2031年在港居住的6歲小一適齡人口，將會由4.86萬名降至3.75萬名，反映學齡人口結構性下降趨勢將繼續維持。當局將採取「軟着陸」策略，適度有序地減少學校數目，集中資源提升教育質素。

現時俗稱「派0班」的未能在小一派位下獲批開辦資助小一班級學校，可選擇申請方案以再次參與下年度的小一派位，如學校不選擇任何方案或所選方案不獲批，當局會在學校被「派0班」首個學年後的第三個學年起，停止發放任何資助，在校學生會獲教育局安排轉到其他公營學校繼續學業。教育局副秘書長李碧茜在教育局網上專欄撰文指，為確保學校整體班級結構的完整性，以及善用公共資源提供穩定和具教學效能的教學環境，當局必須改變現有安排。