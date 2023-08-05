安全套盒遺飛機駕駛座　政府飛行服務隊：已訓示及發勸誡信

有傳媒報道指，政府飛行服務隊一男一女隊員於上月20日晚，在「挑戰者605」定翼機完成訓練離開後，有其他人員發現駕駛座有一盒安全套。飛行服務隊表示，知悉事件後已召見相關人員，並由總監親自詢問事件，經了解後無證據證明有不恰當或影響飛行安全行為發生，但考慮到事件引起誤會及影響專業聲譽，已按機制跟進向該隊員發口頭訓示及勸誡信。

《明報》今日報道，接獲投訴指飛行服務隊上月20日晚，一名男訓練機長與一名女副機師在「挑戰者605」定翼機訓練後離開，一名技術員登機例行檢查時發現駕駛座有一盒安全套。飛行服務隊回覆查詢稱，無收到有關事件投訴，但飛行服務隊對隊員個人行為及操守有非常高標準，得知事件後，管理層立即安排召見相關人員，並由總監胡偉雄親自詢問事件經過，經了解後認為沒有證據證明任何違法、不恰當或影響飛行安全的行為發生。