安全表現記分制本月初開始試行　約百個地盤應用 下月底檢討

建造業議會預料今年中推出「前線人員安全表現紀錄計劃」。有業界人士表示，會員數目超過300間承建商的香港建造商會，本月初開始試行安全表現記分制，選擇15個較少爭議的項目作為記分標準，涵蓋承建商和分包商的前線管工和工友，目前在大約100個地盤應用。商會將於下月（5月）底檢討首階段成效和前線人員反應，再與建造業議會分享相關經驗數據，優化日後正式實施的計劃。

參與的承建商及分包商需要委派專人，透過紙張記錄前綫人員或工友的不安全行為，再將資料上載線上系統，由商會儲存，於1年後記錄將自動取消。 業界人士又表示，15個違規項目將涵蓋密閉空間、吊運和電力等高危活動，一半屬於較為嚴重，會記錄最高的5分，例如在不正當位置進出棚架工作台；未持有相關牌照擅自操作機械或設備；在吊運工作期間，前線管理人員未有為工友設定吊運危險區域等。

被扣10分可參加半天安全改進課程

如果未有佩戴安全帽或安全帶、或擅自拆除或改裝合規格工作台上的圍欄或踢腳板等，將被記3分。當前線人員記分達到或超過10分，可以自願參加認可的「半天安全改進課程」，費用由承建商承擔，完成後將減3分；如達到或超過15分則需要強制參加 1天培訓課程，完成後可扣減6分。記分制也有「獎分」項目，可以用作扣減原本記錄的分數，例如「就讀入職安全課程」和「即時改善地盤不安全環境」可獲扣減2分。

有業界人士認為，記分制度目的希望培育安全文化，提高前線人員和工友安全意識，不會對生計或就業機會造成負面影響。有業界人士說，考慮要求相關工人在周日參加培訓，不會阻礙工作，但同時佔用假期，希望做法會令工人感到麻煩，避免違規。

原文刊登於 香港電台