安基苑同由鴻毅任顧問 承建商今燒棚網冀釋疑

大埔五級火傷亡慘重，引發市民對屋苑大維修工作的關注。位於牛頭角的安基苑正進行大維修，其工程顧問正是「鴻毅建築師」，與宏福苑大維修屬同一公司，2名負責人日前涉嫌貪污被廉署拘捕。屋苑昨日召開業主大會，商討「鴻毅」去留。承建商會上表示，會於今午即時燃燒棚網作測試，強調毋須拆卸，惟有居民卻感到擔憂。此外，位於火炭的穗火苑昨日有近200名工人到場拆除棚網。管理公司表示，此舉考慮到宏福苑大火對公眾造成心理壓力；又稱正探討以吊船方式完成餘下維修工程。

房屋局日前派員巡視4個進行大維修的居屋屋苑，包括深水埗清麗苑、沙田穗禾苑、深水埗怡閣苑和觀塘安基苑。安基苑昨日舉行業主大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。 會上，承建商「偉利建築」展示棚網符合英國阻燃標準，並承諾加強防火措施。偉利強調，棚網毋須拆卸，並將於今日中午進行現場燃燒測試，以釋除疑慮。此外，為挽回居民信心，承建商已在每層增設滅火筒、檢查消防系統，並嚴禁工人吸煙。

不過，仍有不少居民表示擔憂。居民劉先生直言，由於工程顧問公司負責人日前遭廉署拘捕，「不會相信鴻毅建築師的專業操守，可信性大大減少。」 大火發生後，安基苑管業處緊急張貼通告，嚴禁工人或住戶在棚架或公眾地方吸煙，並指令承建商檢查防火設施。但有出席居民批評措施為時已晚，並指曾目睹工人吸煙。劉先生認同：「居民曾投訴過，但管理處缺乏實際監管。」他更質疑法團監督成效：「法團將責任交給管理處，但誰來監管管理處？」 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，若棚網符合安全標準，應加快完成工程，否則中止可能衍生額外開支。劉先生則肯定承建商的測試安排：「偉利願意主動燒網測試，居民係買個安心。」

相比棚網測試，居民更關注顧問公司的去留。劉先生認為應更換顧問公司，但擔心「用居民的血汗錢請新顧問」。另一居民黃婆婆指出，關鍵在於提升整體監管，「相信火災後多人留意了，工程質量也會提升。」她並呼籲政府主動調查工程質量，「不是發生事故才補救。」隨著大維修工程持續至明年，居民期望法團與政府加強把關，避免悲劇重演。



穗禾苑200工人拆棚網 或以吊船完成工程 宏福苑大火令正在大維修居民更惶恐不安，位於火炭的穗禾苑，兩年前已開始大維修，工程至今仍在進行。直至昨日，有近200名大維修承辦商工人，到穗禾苑拆除所有棚網。物業管理公司向住戶發信，指將會移除全部9座大廈的棚網，預計需時7至14日。物管公司表示，政府已對穗禾苑工程棚網進行初步檢查，化驗結果並無發現不合符棚網阻燃要求，但考慮到宏福苑大火對公眾造成心理壓力，承建商將分批移除外牆棚網及遮檔窗戶的膠板等，其後亦會拆除棚架；又指正探討以吊船方式完成餘下維修工程，包括上油漆等工序。