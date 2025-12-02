安基苑承建商燒棚網測試 有棚網燃燒90秒未熄

負責大埔宏福苑大維修工程的「宏業建築」，以及顧問公司「鴻毅」，其公司相關人士日前被警方和廉署拘捕。房屋局日前派員巡視4個進行大維修的居屋屋苑，包括深水埗清麗苑、沙田穗禾苑、深水埗怡閣苑和觀塘安基苑。安基苑大維修同由鴻毅任顧問，屋苑日前舉行業主周年大會，維修承建商「偉利建築」昨日從屋苑4座大廈高中低層抽取樣本，即場燃燒棚網測試。

資訊科技商會榮譽會長方保僑有家人居於安基苑，昨日亦有到場觀看測試結果。他指，樣本中有一塊以火槍燃燒後被點燃。根據他拍攝的片段顯示，點火約30秒後出現火苗，火勢緩慢蔓延，並有膠料掉落。方保僑指，測試反映棚網未必百分百達阻燃效果，感到憂慮，希望政府盡快公布官方測試結果，決定是否需要停工。他又擔心工程顧問公司人員被捕，或影響工程進度，促請政府部門及時介入。亦有片段顯示起火後一分半鐘才熄滅。