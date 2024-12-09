安安可可首亮相吸大批粉絲 等4小時睇10分鐘 市民仍感值得

中央贈送的一對大熊貓安安和可可，經過兩個多月的隔離檢疫，昨正式在海洋公園亮相。昨晨公園開放前半小時，已聚集不少專程來見兩隻大熊貓一面的市民，有人專程帶上大熊貓公仔或頭飾進園，與安安可可合照。文化體育及旅遊局長羅淑佩相信安安、可可不會令旅客失望；又指沿用大熊貓本來的名字更有親切感，市民會受落。攝：羅錦鴻

市民陳先生

5歲「國寶」大熊貓安安、可可自9月底從四川抵港，經過兩個多月的隔離檢疫，昨日終於正式在四川奇珍館與公眾見面。在海洋公園還未開門前，門外已聚集不少翹首以待、心急一窺安安可可真面目的市民和旅客。不少市民帶上與大熊貓相關的紀念品進場，如大熊貓公仔和大熊貓頭飾。市民陳先生(圖圖)擔憂人太多，早上9時正已前來排隊等候。 至早上10時，較為活潑的安安率先亮相。雖然面對眾多的遊客與相機鏡頭，安安似乎未有怯場，繼續專注進食由冰和竹葉組成的紀念品，表現得悠然自得。而較為溫文的可可則似乎略感緊張，一度「躲起來」；其後飼養員把食品擺放出來，可可又再回到公眾視線。



見面十分鐘 觀眾大嘆「唔夠喉」 海洋公園安排入場人士分批參觀，以先到先得方式在四川奇珍館外領取觀賞門票，以取得進場資格，一小時共有4節參觀，每節約10分鐘。由於入數眾多，觀眾要等候4小時才能入場；有市民就大嘆「唔夠喉」，但見到安安、可可適應在香港的生活，就感到很安心，又希望以後有時間常常探望牠們。亦有旅客指，雖要排4小時才能與安安可可見一面，但仍然覺得值得。 除了本地市民外，亦有不少外國旅客專程前來一睹國寶的風采。有來自新加坡的旅客指，一對大熊貓很有吸引力，尤其是一對大熊貓龍鳳胎，日後會再來看看牠們。



羅淑佩：恢復深圳「一簽多行」帶來新機遇 文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，上周六有14.5萬名內地旅客訪港，較上月日均數字多28.5%，相信是恢復深圳「一簽多行」安排帶來的新機遇。談到安安可可，羅淑佩指海洋公園很熱鬧，又相信園方會妥善安排，而安安和可可「一定不會令大家失望」。政府早前為安安、可可徵集新名字，而最終決定用回牠們本來的名字，有市民大嘆無驚喜，又質疑浪費人力物力。她表示，如果沒舉辦比賽，就不知道絕大部分參加者都認為保留原有名字較好。她又說，徵名比賽得獎者已附上短文章講解沿用舊名的原因，其中「安安」寓意安居、平安，「可可」則指凡事都有可能，相信香港市民會相當受落，亦會更有親切感。 旅遊業議會主席徐王美倫表示，12月是傳統旅遊旺季，屆時將會舉行多項冬日盛事活動；受惠於深圳居民「一簽多行」恢復及擴展，加上大熊貓安安、可可正式亮相，以及機場三跑道系統等配套設施啟用，有信心訪港旅客數字會比往年12月多，初步估計升幅會較去年同期增加5%至10%。