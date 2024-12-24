安安可可首在港過聖誕 護理員︰逐步適應園內生活

中央贈港大熊貓安安、可可今年將在香港度過首個聖誕節，海洋公園為牠們舉辦慶祝活動，除將竹子拼成聖誕樹外，又送上特製聖誕大餐。兩隻大熊貓已與公眾見面逾兩周，護理員昨指牠們適應良好，較文靜的可可比之前「大膽」，會走到前排與遊客「打招呼」；而安安「為食」性格則更進一步，兩隻手經常拿著食物。至於港產龍鳳胎，姊弟倆喜歡打打鬧鬧，聽到護理員叫牠們時會主動靠近。

海洋公園昨為安安、可可舉辦慶祝聖誕活動，包括將竹子拼成聖誕樹，樹頂放有以窩窩頭製成的星星，並準備了紅蘿蔔及南瓜或紫薯製成的食物、冰製雪人，又製作了拼出「Merry Christmas」的冰製「聖誕卡」等。海洋公園動物部助理館長鄧巧賢表示，兩隻大熊貓已逐漸適應園內新環境生活，每天食4餐。熊貓館內設有攀爬架等設施，讓安安、可可維持身體活動機能。安安、可可自本月8日與公眾會面，護理員指，兩隻大熊貓行為上亦有變化，如較文靜的可可比之前大膽，牠會走到前排與遊客「打招呼」。