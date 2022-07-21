安安離世｜大熊貓「安安」接受「安樂死」終年35歲 海洋公園：生命已走到盡頭

海洋公園宣布，過去兩周食慾不振的大熊貓「安安」，今日(21日)離世，終年35歲。園方指，考慮到牠身體狀況變得十分虛弱，生命已走到盡頭，在園方及漁護署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，決定讓「安安」安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監上午8時40分在「安安」位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。

「安安」健康轉差已停止進食

海洋公園指，「安安」的健康狀況在過去數星期轉差，食量逐漸減少，周日(17日)開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料，而且活動量大幅減少，休息時間亦相對增加，認為對於年事已高的「安安」，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

海洋公園設弔唁冊供訪客悼念

海洋公園主席龐建貽稱，衷心感激有機會在這些年來照顧「安安」和「佳佳」，令海洋公園發展成為大熊貓保育的一個重要基地，強調「安安」與公園共同成長，是公園大家庭不可或缺的一員，並與廣大市民及訪客建立了深厚友誼，園方將永遠懷念「安安」聰敏和調皮的身影。

海洋公園將在「香港賽馬會四川奇珍館」及公園Facebook專頁上設置弔唁冊，讓訪客悼念這位深受愛戴的動物大使。

屬全球人類照顧下最長壽雄性大熊貓

現年35歲大熊貓「安安」，相等於人類105歲，是全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。牠與另一隻雌性大熊貓「佳佳」在1999年3月11日一起抵港，是中央慶賀香港回歸兩周年的禮物，當時「安安」12歲，「佳佳」20歲，從始一直在香港居住生活，「佳佳」則在2016年10月離世。