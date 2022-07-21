安安離世｜市民灑淚告別 網民湧海洋公園fb洗版：感謝帶給我哋咁多年歡樂

陪伴港人23年的海洋公園大熊貓「安安」身體狀況轉差，已無法進食固體食物，今早8時40分在園方安排下為牠進行安樂死，終年35歲，相等於人類105歲。消息傳出後，大批網民湧入海洋公園facebook專頁留言，感激「安安」一直陪伴港人，帶給港人許多歡樂，希望牠在另一個世界開心快樂。

海洋公園兩則有關「安安」帖文，短短一小時吸引近萬人點讚及過千個留言，不少網民均感謝「安安」，祝牠安息。網民Jojo Chow稱「嘩！突然好難過，多謝安安陪香港人一同成長，願你安安快樂無憂地回歸大自然！」、網民Tang Cc就指：「安安，好唔捨得你，謝謝你帶給我地咁多年既(嘅)歡樂，願你喺彩虹既(嘅)另一邊同佳佳(另一隻大熊貓)幸福快樂咁相聚」、網民Ching Ching Cheung就說：「細細個已經識安安佳佳，陪伴香港人多年的安安R.I.P.」、網民Alex Louie則惋歎：「(安安)上月重(仲)好精靈，一路好走。」

到場 悼念 市民 ：能到 105 歲已好 叻 仔

此外，亦有市民專程前往海洋公園悼念「安安」，有自稱日日入場看熊貓的女士聞訊後傷心落淚「好可惜，安安比較特別，進食時耳仔郁下郁下，可以到105歲已經好叻仔啦！」亦有家長帶同女兒到場，表示感謝「安安」為港人帶來多年歡樂。

海洋公園會在「安安」所住的「香港賽馬會四川奇珍館」及公園facebook專頁上設置弔唁冊，供市民悼念這位動物大使。四川臥龍自然保護區管理局前局長張和民表示，對於「安安」離世感到遺憾，但指「安安」活到35歲，在熊貓界已算高齡，惟「牠確實是很老，牠確實是衰老。」文化體育及旅遊局表示，「安安」陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶，對於牠的離世感到十分難過。局方衷心感謝海洋公園對「安安」多年來的悉心照料，亦感謝中國大熊貓保護研究中心的專家一直以來的支持。

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