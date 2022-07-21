安安離世｜陪伴港人23載終年35歲　「安安」與「佳佳」為中央賀回歸禮物

近日出現食慾不振的大熊貓「安安」，海洋公園今日(21日)表示牠的健康狀況已經轉差，生命已走到盡頭，決定讓「安安」安樂死，令牠免於痛苦。終年35歲的「安安」，相等於人類的105歲，是目前全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。

來港前相當人類 36歲 與 60 歲 「佳佳」非情侶

回歸「安安」的一生，牠1986年出生於四川，原在野外成長，其後從野外拯救到中國大熊貓保護研究中心，來港前曾在新加坡萬禮動物園客居半年。「安安」與另一隻雌性大熊貓「佳佳」在1999年3月11日一起抵港，是中央慶賀香港回歸兩周年的禮物，當時「安安」12歲，「佳佳」20歲，從始一直在香港居住生活，「安安」在海洋公園已經陪伴港人及訪客23年。

據了解，野生大熊貓壽命一般約20歲，圈養的可達30歲。「安安」已屆35歲，相等於人類105歲，這「百歲熊瑞」為全球最長壽的圈養雄性大熊貓；而「佳佳」因健康問題在2016年在港安樂死，終年38歲，相當於人類114歲。牠們到港時，「佳佳」相當於人類60歲，「安安」則約為人類36歲，進駐海洋公園後便分開居住，因此有指兩隻大熊貓並非情侶。

晚年患高血壓關節炎等

晚年的「安安」患有常見的老年疾病，包括高血壓、關節炎和白內障等，到本月13日，海洋公園facebook專頁透露「安安」食慾不振，呼籲市民為牠「集氣」加油，惟惜「安安」健康轉差，本周已停止進食固體食物，園方決定為牠進行安樂死。