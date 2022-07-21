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2022-07-21 11:20:00

安安離世｜陪伴港人23載終年35歲　「安安」與「佳佳」為中央賀回歸禮物

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海洋公園大熊貓安安逝世。(海洋公園圖片)

海洋公園大熊貓「安安」離世。(海洋公園圖片)

近日出現食慾不振的大熊貓「安安」，海洋公園今日(21日)表示牠的健康狀況已經轉生命已走到盡頭，決定讓「安安」安樂死，令免於痛苦。終年35歲的「安安」，相等於人類的105歲，是目前全球人類照顧下最長壽的雄性大熊貓。

來港前相當人類36歲    與60「佳佳」非情侶

回歸「安安」的一生，1986年出生於四川，原在野外成長，其後從野外拯救到中國大熊貓保護研究中心來港前曾在新加坡萬禮動物園客居半年。「安安」與另一隻雌性大熊貓「佳佳」在1999311日一起抵港，是中央慶賀香港回歸兩周年的禮物，當時「安安」12歲，「佳佳」20歲，從始一直在香港居住生活，「安安」在海洋公園已經陪伴港人及訪客23年。

據了解，野生大熊貓壽命一般約20歲，圈養的可達30歲。「安安」已屆35歲，相等於人類105歲，這「百歲熊瑞」全球最長壽的圈養雄性大熊貓；而「佳佳」因健康問題在2016年在港安樂死，終年38歲，相當於人類114歲。們到港時，「佳佳」相當於人類60歲，「安安」則約為人類36歲，進駐海洋公園後便分開居住，因此有指兩隻大熊貓並非情侶。

晚年患高血壓關節炎等

年的安安」患有常見的老年疾病，包括高血壓、關節炎和白內障等，到本月13日，海洋公園facebook專頁透露「安安」食慾不振，呼籲市民為牠「集氣」加油，惟惜「安安」健康轉差，本周已停止進食固體食，園方決定為牠進行安樂死。

據悉海洋公園大熊貓安安逝世。(海洋公園圖片) 據悉海洋公園大熊貓安安逝世。 據悉海洋公園大熊貓安安逝世。(海洋公園圖片) 不少市民到場探望「安安」。 大熊貓「安安」近日在睡房中有走動及疑有進食。 近日有不少市民探望「安安」。(資料圖片)
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