安宮牛黃丸影射貨充斥市面 直擊藥行宣傳伎倆誤導消費者

中成藥安宮牛黃丸有清熱解毒功用，更有本地大學研究指出，此成藥可以提升缺血性中風的療效及存活率，是不少市民及內地旅客常備用作「看門口」的藥品。惟近年卻出現多款高度模仿知名品牌包裝的影射貨物，情況甚至愈發猖狂。本報記者走訪油尖旺等旅遊區多間藥行，發現不少藥行或為了牟取更大利潤，會落力促銷影射貨物，甚至會誤導消費者，指影射貨與正貨功效無異。 走過遊客區內多間藥行，不時可以見到櫥窗上陣列着不同品牌的安宮牛黃丸，其中一款金裝安宮牛黃丸的包裝，與知名牌子馬百良安宮牛黃丸十分相似，惟翻查背後的成分卻不甚一樣。影射貨上列出食品營養標籤，甚至列明「此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該註冊而接受評核為。此產品並不作診斷、治療或預防任何疾病之用。」

揶揄顧客不信專業推介 記者以顧客身份走進藥行並使用「幫家人購買」為由，詢問藥行職員馬百良安宮牛黃丸與該影射貨的分別。結果發現有多間藥行職員均表示兩者的「功效一樣」、「只是牌子不同」。其中一間藥行職員初時見記者抱懷疑態度，更揶揄記者說：「你這樣買不到的，你又不認識又幫人買，專業告訴你吃哪一隻好，你又不相信。」 後來職員更遊說記者指影射貨較正貨更好：「這個(影射貨)功效更好，因為它一粒有3克，這個(馬百良正貨)只有1.8克；這個(影射貨)成分會多很多，所以你吃一粒等於吃了這個(正貨)兩粒。我們吃藥要看成分的。」到記者追問這樣吃會否有危險時，職員則表示「個個這樣吃，怎會危險？這些只是保健而已，你以為真的能吃了起死回生嗎？這些不是藥，是藥膳。平時有沒有喝湯？這些就是當湯來喝的。」又表示「有事就不會給賣了，吃了會出事我驚過你啦。」

市民易被包裝混淆 記者拿着馬百良正貨安宮牛黃丸與影射貨在街頭訪問市民，嘗試分辨正貨與影射貨。雖有部分市民憑代言人肖像認出正貨；但仍有不少人受影射貨上標榜正品正貨的鐳射貼紙而被誤導。市民陳女士指，在藥行買藥的確容易被推銷，除非指明要指定牌子，「會告訴你是正版的，功效一樣好，通常遊客也會要」。 自稱是開藥店的內地旅客薛先生，一度以為影射貨是正貨，直到看到背面成分才認出正貨，他直言自己是開藥店的才知道，如果是一般市民「那應該是不會清楚的吧」；內地旅客張小姐指，因影射貨包裝盒上寫明是香港製造，又表示很多時會接受藥行職員的推介，選購銷量較高的一盒；萬先生則指，去藥行消費時會被店家推銷，「我買的是A東西，他會說B東西也還可以，要不要試一下」。