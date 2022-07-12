安心出行加碼！ 確診「紅碼」禁足 研入境者「黃碼」居家監察

本港新冠肺炎疫情持續，每日新個案徘徊約3,000宗。政府宣布，周五起所有家居隔離人士須佩戴電子手環，而「安心出行」程式將推出「紅碼」、「黃碼」功能，以識別正接受隔離和接受健康監察的人士，他們將不能進入高風險處所，其中外地入境者或成最早一批獲「黃碼」人士，正研究可以居家健康監察，代替酒店檢疫。當局強調，新安排愈快落實愈好，日後「安心出行」將轉為實名制並非用於追蹤，又指不掌握有多少家居隔離人士會「偷走」外出，但措施可確保所有人均遵守。

單日新增2,863宗確診，包括252宗輸入個案。當局透露，前日有12,419名患者正接受家居隔離，政府為更精準抗疫，決定所有家居隔離患者周五起須佩戴電子手環，確保他們不會違反隔離令離開寓所。同時，「安心出行」程式將改為實名制，核酸檢測呈陽性者的二維碼會轉為紅色，屆時他們將不能進入高風險場所。

在佩戴電子手環的同時仍推出「紅碼」，醫務衛生局長盧寵茂被問到是否政府不相信市民時，解釋隔離或檢疫即使具法律依據，仍難保所有人遵守，加上過去曾有例子稱可拆除電子手環，因此需要有多一道防線，又反問常言的社區隱形傳播鏈「會唔會係呢啲人士呢」。他指出，確診者外出會對社區帶來風險，但指不可能掌握「偷走」的隔離患者數目，強調措施可令家居隔離做得更精準。本報向衛生署查詢違反隔離令和檢疫令的相關個案數目，署方僅回覆稱截至前日，共有254人因違反檢疫令被定罪。

「黃碼」人士可乘公共交通工具

除在實名制「安心出行」加入「紅碼」外，當局擬同樣推出限制進入高風險場所的「黃碼」，配合抵港旅客可提早離開指定檢疫酒店，改為數日「點對點管理」的居家健康監察，其間可回復部分活動如工作或學業，但由於仍有一定程度風險，故不可進入醫院、院舍等高風險場所和進行除口罩活動，乘搭公共交通工具的權利則暫不受影響。

盧寵茂強調，實名制「安心出行」主要用作識別確診者和檢疫人士，強調並非用於追蹤，大部分沒有確診、毋須檢疫市民的自由不會受限。就上屆政府曾指出「疫苗通行證」已具追蹤功能，盧寵茂稱「紅碼」、「黃碼」是反映有否染疫，因此「疫苗通行證」不能代替「安心出行」實名制。他又稱「變幻係永恆，要變革就係應對變幻」，形容不同時間針對疫情的政策也有改變需要。