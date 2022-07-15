安心出行升級有變？ 孫東：現無計劃強化實名制及追蹤功能

本港新冠肺炎疫情持續，昨連續第二日單日確診破3,000宗。政府本周初表示，正研究向確診和抵港旅客發出「紅、黃碼」，並擬以「安心出行」實名制配合。事隔數日，負責「安心出行」的創新科技及工業局長孫東表明，現無計劃加強其實名制功能，惟明年2月電話卡實名登記後，他指屆時「安心出行」自然有實名功能。另外，旅客取道深圳灣、港珠澳大橋或機場管制站往內地和澳門前，如即場檢測呈陽性，即日起會被送入社區隔離設施。

醫務衛生局長盧寵茂本周初表示，政府研究把「安心出行」轉為實名制，以推出「紅、黃碼」識別確診和抵港初期的旅客。市民現可把新冠疫苗接種紀錄加入程式內，孫東昨指程式目前已具部分實名功能，現無意加強程式的實名和加入追蹤功能。他又說，暫無具體推行「紅、黃碼」的時間表。

本港明年2月全面實施電話卡實名制，孫東稱「『安心出行』是跟電話卡綁在一起」，屆時「自然而言」會有實名功能。不過，目前智能電話即使沒有電話卡，仍可使用「安心出行」，他未有回應如何處理這個情況。政府於其後發布的局長談話全文，在有關句字加入「到時」二字，意味將來使用「安心出行」的電話，或需要插有電話卡。