安心出行升級有變？ 孫東：現無計劃強化實名制及追蹤功能

本港新冠肺炎疫情持續，昨連續第二日單日確診破3,000宗。政府本周初表示，正研究向確診和抵港旅客發出「紅、黃碼」，並擬以「安心出行」實名制配合。事隔數日，負責「安心出行」的創新科技及工業局長孫東表明，現無計劃加強其實名制功能，惟明年2月電話卡實名登記後，他指屆時「安心出行」自然有實名功能。另外，旅客取道深圳灣、港珠澳大橋或機場管制站往內地和澳門前，如即場檢測呈陽性，即日起會被送入社區隔離設施。
醫務衛生局長盧寵茂本周初表示，政府研究把「安心出行」轉為實名制，以推出「紅、黃碼」識別確診和抵港初期的旅客。市民現可把新冠疫苗接種紀錄加入程式內，孫東昨指程式目前已具部分實名功能，現無意加強程式的實名和加入追蹤功能。他又說，暫無具體推行「紅、黃碼」的時間表。
本港明年2月全面實施電話卡實名制，孫東稱「『安心出行』是跟電話卡綁在一起」，屆時「自然而言」會有實名功能。不過，目前智能電話即使沒有電話卡，仍可使用「安心出行」，他未有回應如何處理這個情況。政府於其後發布的局長談話全文，在有關句字加入「到時」二字，意味將來使用「安心出行」的電話，或需要插有電話卡。
本地確診增逾3千
疫情方面，本港昨單日增3,674宗確診，包括257宗輸入個案。多292間學校呈報355宗學生和教職員的陽性個案，有4間學校的個別班級要停課一周，包括博士山(香港)國際幼稚園－火炭學前班B班、沙田聖公會主風小學3B班、鑽石山真鐸學校四望班和元朗東華三院姚達之紀念小學4A班。昨再有4間安老院出現共6宗確診，多名密切接觸者要檢疫。前日有一名病人確診的香港佛教醫院紓緩治療科病房，昨多6名病人和5名員工確診。
旅客在深圳灣、港珠澳大橋或機場管制站離境前如檢測呈陽性，昨起會即時獲發隔離令及須入住社區隔離設施。他們其後要再做核酸檢測，如衛生防護中心判斷屬復陽個案，其隔離令可獲解除。就之前確診旅客須自行離開管制站，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，情況如同一般在街上收到陽性結果通知後，自行搭車離開的市民。
當局又稱，今日起新呈報或申報的患者，如選擇居家隔離就要在家佩戴電子手環。政府指手環會隨抗疫物資包一併送到家中，資訊科技總監辦公室會協助個案及確認電子手環啟動。另外，衛生署副署長李敏碧昨快速測試呈陽性，署長林文健需要檢疫。