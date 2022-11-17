安心出行奪華為開發者獎 資科辦︰於公共雲端仍保針卡私隱

「安心出行」推出滿2年，在港人抗疫路上不斷加強角色，現已成為每日出入餐廳等場所必要工具。政府強調不斷為安心出行更新功能，但堅守保障私隱前提，以去中心化、間接地與雲端資料比對方式操作疫苗通行證功能，雖有利用公用雲端平台，但有關資料已經模糊化，不涉私隱。現下載量已逾900萬，每日使用次數上千萬，因多項表現出色獲頒華為亞太區開發者大會首屆「最佳公共健康夥伴大獎2022」。

安心出行由當初讓用戶自發記錄行蹤，到成為出入社區的疫苗通行證，再到現時加入「紅黃碼」限制確診者和高風險人士活動，資科辦助理政府資訊科技總監張宜偉重申，安心出行僅於個人手機上比對雲端資料，所以每日要為市民出入社區比對數千萬次資料。故租用專門為大對比量需求的公用雲端平台。張宜偉強調，雲端所載資料已經模糊化，不涉私隱問題，認為是最合乎成本效益的方式。

具體操作上，張宜偉以最新紅黃碼安排為例，程式只把用戶針紙上部分人名，身份證尾數，先後與雲端資料及衛生署資料對比，當局不會知悉用戶行蹤。他說理解不易改變市民印象，但會繼續努力解說。合作承辦商cherrypicks行政總裁錢國強笑言，作為開發商「有時就會忟」，感其他應用程式也一樣直接存取資料，坦言當很多運作去中心化，會提高技術難度。