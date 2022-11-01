安心出行更新版本 增同行人士自動檢測「紅黃碼」功能

政府更新安心出行應用程式，新增功能包括為同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測紅黃碼，以及簡化自我申報流程，方便確診用戶於第7天或其後可直接以「安心出行」程式「一鍵申報」提早完成隔離規定，系統亦會自動提示用戶康復紀錄已過期或失效。另外，市民須於本月底打齊3針，政府表示對於已打針但未完成3針的人士將有過渡安排。

安心出行應用程式昨推出3.5.0更新版本，政府資訊科技總監辦公室表示，更新版本新增了按鈕方便用戶申報快測陰性結果，確診用戶如符合提早完成隔離的規定，包括至少打兩針及在第6和第7天(或其後連續兩天)均在快測獲陰性結果，最早可於第7天在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接進行「一鍵申報」，符合資格紅碼會隨即回復為藍碼。

自動提示康復紀錄過期

此外，新版本會在同行人士的疫苗通行證中，加入自動檢測「紅黃碼」功能，程式會透過網絡連線自動檢查，並將確診或外地抵港的同行人士轉為黃碼或紅碼。同時，新版本亦會自動提示用戶康復紀錄已過期或失效，並提醒用戶須更新疫苗接種紀錄，以符合當前疫苗通行證的接種要求。

另外，市民須完成接種3針疫苗的規定將於本月底實施。醫務衛生局長盧寵茂表示，政府會為已經打針，但仍未完成三針接種的人士，提供過渡安排，方便他們進入疫苗通行證處所，適當時候公布執行詳情。

增4766宗個案 港大校長張翔確診

本港昨新增4,766宗新冠病毒確診，包括4,320宗本地個案，輸入個案有446宗，再多12名患者離世，涉及7男5女，年齡介乎50至100歲。昨日多658間學校呈報1,274宗確診，有20班及1輛校車的學童因有確診需要停課1周。3間院舍呈報3宗確診個案，5人需要檢疫，涉及何文田善頤(萬基)護老院、觀塘新松齡護老中心和旺角順恩護理院。

此外，港大校長張翔昨日確診，正按衛生防護中心指引進行隔離。校方表示，會為其辦公室及寓所進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。